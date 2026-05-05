Smash it Wild: Tactical Volleyball Roguelike análisis – Un roguelike de volley

La fusión de géneros imposibles ha encontrado un nuevo campeón en esta propuesta que hemos recibido con sorpresa. Smash it Wild: Tactical Volleyball Roguelike se presenta como una vibrante mezcla de deporte y estrategia por turnos, desarrollada por el estudio independiente Goblinz Studio.

En este título, el voleibol se convierte en un campo de batalla táctico donde cada salto y cada remate se decide con la precisión de un juego de rol. Tras dominar la red en sus arenas dinámicas, confirmamos que Smash it Wild: Tactical Volleyball Roguelike es una de las joyas más adictivas del 2026.

La jugabilidad de Smash it Wild: Tactical Volleyball Roguelike se basa en la gestión de una escuadra de atletas que son animales con habilidades sobrenaturales en partidos de alta intensidad. Su base es un sistema por turnos y celdas donde el posicionamiento de nuestros jugadores es vital para interceptar los ataques enemigos.

Smash it Wild es muy sorprendente

Lo que hace único a Smash it Wild: Tactical Volleyball Roguelike es cómo integra el azar de los modificadores roguelike en cada set disputado. La sensación de planificar un bloqueo perfecto tras una serie de movimientos encadenados es sumamente satisfactoria. Cada nueva ronda y partida es diferente, porque al final no deja de ser un Roguelike en donde la suerte interviene y saber gestionar tus recursos es vital para ganar.

La interacción con los diversos objetos y peligros de la pista define gran parte de la estrategia durante los partidos más avanzados. En Smash it Wild: Tactical Volleyball Roguelike, el ingenio al usar las trampas del escenario puede ser la diferencia entre la victoria y el fracaso absoluto. El juego te fuerza a cambiar tu formación táctica en cada ronda. Este dinamismo en el terreno de juego es lo que eleva a Smash it Wild: Tactical Volleyball Roguelike sobre otros juegos.

También hay que contar que tenemos en Smash it Wild una buena cantidad de jugadores que en realidad son animales. Comenzaremos con el equipo de los Árticos con el pequeño Pingüino, el zorro y el gran Oso Polar. Hay otros equipos como los Elíseos con el Sapo, el toro y la cierva, Los Chamanes con el Castor, el alce y el águila y finalmente los Radiantes con el Tucán, la Tortuga y la Iguana. Pero hay muchos más equipos por desbloquear.

Un Roguelike diferente

Gráficamente el juego es un triunfo absoluto que utiliza una estética colorida y llena de efectos visuales explosivos. Los escenarios de Smash it Wild: Tactical Volleyball Roguelike gozan de una personalidad única, desde estadios volcánicos hasta arenas espaciales con gravedades alteradas. El sonido acompaña y hay que remarcar que el juego está traducido al español.

Este Smash it Wild: Tactical Volleyball Roguelike es una de las obras más frescas y sorprendentes que han llegado recientemente al género indie. Logra equilibrar la frustración de las derrotas típicas de un roguelike con la satisfacción de una jugada deportiva bien ejecutada. Si te gusta el vóley y eres amante de los Roguelike, este mezcla seguramente que te va a encantar. Una sorpresa sin duda.