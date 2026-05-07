The Last Case of John Morley análisis – Misterio y terror se dan la mano en este walking simulator

The Last Case of John Morley es un título que se lanzó a finales de 2025 para PC, y que actualmente está publicado para Xbox. Se lanza en estas fechas para Nintendo Switch, y verá la luz en Play Station 5 con una versión física de la mano de Tesura Games. Desarrollado por el estudio español Indigo Studios, Interactive Stories y editada por JanduSoft y Tesura Games. Se trata de walking simulator detectivesco con una narrativa y ambientación noir muy cuidadas, y que mantiene el halo de misterio y ritmo lento.

LA HISTORIA EN THE LAST CASE OF JOHN MORLEY

La premisa de The Last Case of John Morley es, en apariencia, clásica. Nos ponemos en la piel de John Morley, un detective que intenta retomar su vida laboral tras un accidente que casi le cuesta la vida. Su regreso no es triunfal, sino el de un hombre cansado que busca redención en un último caso. Tras salir del hospital y llegar a nuestro despacho, recibimos la visita de la condesa Lady Margaret Fordside. Esta nos pide reabrir el caso del asesinato de su hija, Elody, ocurrido veinte años atrás.

Lo que empieza como una investigación en la Mansión Bloomsbury acaba derivando en algo mucho más oscuro. A diferencia de lo que podríamos esperar de un relato de detectives convencional, el juego no tarda en introducir tintes de terror psicológico. A través de la exploración de escenarios como un manicomio abandonado y hospitales lúgubres, la narrativa nos obliga a cuestionarnos. Y no hablamos solo quién mató a Elody, sino también, de qué es real dentro de la mente de John.

EL DETECTIVE COMO ESPECTADOR

The Last Case of John Morley opta por la sencillez. Nos movemos en primera persona, interactuando con el entorno para encontrar notas, fotografías y objetos que desbloquean recuerdos. Reconstruimos escenas y momentos que han vivido nuestros personajes a través de «visiones”. Al interactuar con ciertos puntos clave, Morley visualiza escenas del pasado representadas por figuras estáticas, casi fantasmales, que nos permiten entender qué ocurrió en esa estancia décadas atrás.

Esta mecánica hace que el avance de la historia sea guiado, llevándonos a través de las deducciones de Morley, mediante una historia es lineal. El detective piensa en voz alta, compartiendo las conclusiones por nosotros, haciéndonos partícipes y a la vez espectadores de una historia de misterio. The Last Case of John Morley no quiere que seas Sherlock Holmes, es decir, no necesitamos quebrarnos la cabeza para deducir quién es el culpable. El juego quiere que experimentemos lo mismo que está viviendo Morley.

Así mismo, no dispondremos de un inventario complejo que nos obligue a buscar la llave correcta, o piezas del puzle faltantes. Las llaves se usan automáticamente al llegar a la puerta correspondiente, por ejemplo. Esto, es solo una muestra más de que The Last Case of John Morley está centrado en el flujo de la narrativa y su ritmo.

UNA AMBIENTACIÓN QUE HABLA POR SÍ SOLA

Si algo debemos aplaudir de Indigo Studios es la dirección artística. El uso de la iluminación y el sonido es magistral. La mansión Bloomsbury se siente como un personaje más, sus pasillos crujen y los sonidos parecen dar vida a la casa. La banda sonora, que evoluciona desde el jazz clásico hacia tonos mucho más experimentales y opresivos, nos envuelve en una constante sensación de inquietud.

En cuanto al modelado de los personajes, es muy detallado y sigue el mismo nivel de cuidado que el que han invertido desde Indigo Studios en los escenarios. No obstante, los modelos estáticos abundan, (por ejemplo, en las escenas de recuerdos) aparecen constantemente sin ningún tipo de animación.

Las novedades que introduce The Last Case of John Morley, como la integración de elementos de terror psicológico en una estructura de investigación clásica. Es un juego que respeta el tiempo del jugador, algo que en 2026 empezamos a valorar más que nunca. Si buscáis una jugabilidad emergente o sistemas complejos, quizás Morley no sea vuestro hombre. Pero si lo que buscáis es una historia que deje un poso de amargura y reflexión al apagar la consola, este es, sin duda.

En definitiva, este título nos recuerda que el género narrativo sigue vivo. A veces, las mejores historias son aquellas que no necesitan una complejidad altísima. A cambio, te sumergen en buena atmósfera y un secreto bien guardado bajo el polvo de una vieja mansión inglesa.