Detective Collection Vol. II análisis – La colección para detectives de verdad

El género de la investigación criminal recibe una bocanada de aire fresco con una recopilación titulada Detective Collection Vol. II. Este juego llega para desafiar nuestra mente, agrupando tres experiencias únicas bajo un mismo sello de calidad. Desarrollada por el talentoso equipo de K148 Game Studio y publicada digitalmente por Jandusoft, esta colección cobra vida en nuestras estanterías gracias a la edición física de Tesura Games que se publica el 30 de abril.

El guion de cada obra dentro de la colección destaca por una carga filosófica y de suspense que consideramos el corazón de la propuesta. La trama de estos títulos no busca solo resolver un «quién lo hizo», sino profundizar en el «por qué», explorando los rincones más oscuros de la naturaleza humana. En Detective Collection Vol. II, resolver cada caso no será sencillo y no tend´ras ayuda, tu mente será tu único apoyo.

Detective Collection es pura deducción

La jugabilidad de esta colección se ramifica en tres pilares narrativos. En Detective Collection estaremos en distintos escenarios y a través de preguntas deberemos averiguar y resolver el asesinato. Para ello deberemos investigar e interactuar con todos los objetos de la escena. Luego tomar notas y responder una serie de preguntas. En caso de que tengamos todas acertadas, nos darán una puntuación de caso y veremos si somos un detective de verdad.

En Detective Collection Vol. II, nosotros no somos meros espectadores, sino que nuestras respuestas y nuestra capacidad de análisis influyen en la percepción final de la historia. Esta mecánica genera una inmersión psicológica que nosotros no habíamos visto con tal nivel de sencillez y efectividad en otros recopilatorios similares. Además, la cuidada edición física que nos trae Tesura Games para PlayStation 5 hace que sea un valor añadido.

La exploración de los escenarios del crimen nos ha permitido descubrir un de casos muy pensado, donde la solución a menudo está escondida a plena vista. En Detective Collection Vol. II, la paciencia es nuestra herramienta más valiosa, recompensando al jugador que se detiene a leer cada documento y a observar cada objeto. Al final la investigación en los 3 juegos es muy profunda y un pequeño detalle puede dar al traste con el caso.

3 juegos en un gran pack

Gráficamente el juego cumple con unos gráficos que sorprenden bastante. Tenemos en cada juego bastantes escenarios en Detective Collection Vol. II. Cada uno bien pensado y diferente y lleno de pistas. La parte sonora acompaña y hay que agradecer que este título viene traducido y doblado al español. Así podremos entender todas las pistas, leer todos los documentos y comprender todos los casos.

Detective Collection Vol. II marca el regreso triunfal de la deducción pura a nuestras consolas con una edición física de lujo para los coleccionistas de PlayStation 5. El juego nos invita a ser jueces, observadores y buscadores de la verdad mientras disfrutamos de una jugabilidad pulida y llena de matices. Si llevas dentro a un detective y te gusta este género, debes ir ya a por la edición física de Tesura. Sin duda lo recomendamos.