Bus Bound análisis – Yo para ser feliz quiero un autobús

La gestión de pasajeros y la conducción temeraria se dan la mano en esta nueva propuesta de los creadores de Bus Simulator. Este Bus Bound se presenta como un simulador de conducción de autobuses con un giro en su jugabilidad. Está desarrollado por el talentoso equipo de Stillalive Studios, publicado globalmente por Saber Interactive y lanzado este pasado 30 de abril de 2026.

Bus Bound nos pone en la piel de un conductor novato que debe ayudar a una ciudad a evolucionar a través de su transporte público. El título no tiene mucha trama más allá de eso. Cada ruta completada con éxito nos permite desbloquear nuevas paradas de autobús que podremos añadir a las líneas ya existentes. Pero también podremos ir creando nuestras propias rutas. Pero todo de forma muy simple y sencilla.

La jugabilidad de Bus Bound se basa en un motor de físicas a medio camino entre la simulación y el arcade. Notaremos perfectamente el peso del autobús y la dificultad a la hora de dar curvas y el manejo especial de estos grandes vehículos. Pero no es nada complicado hacerse con el control ni circular por ciudad. Con saber las normas básicas de circulación, aunque con alguna salvedad, tendremos un juego divertido al que echarle horas.

Bus Bound tiene una conducción pulida

Y es que una de las cosas que nos ha llamado la atención de Bus Bound es su código de circulación en semáforos. Este nos dice que en un semáforo rojo no podremos seguir de frente, pero sí que tendremos la opción de, aunque esté en rojo, torcer a la derecha en el cruce si cedemos el paso a los vehículos que vengan por la nueva vía. Esto es algo prohibido en España que en este juego se permite y nos ha llamado la atención.

EL modo de avanzar en Bus Bound es a través de las buenas impresiones de nuestros pasajeros. En cada parada nos darán una serie de likes por nuestro buen manejo. Cuando lleguemos a un número determinado de esos votos positivos en las paradas de los distritos podremos evolucionar el distrito, con ello haremos evolucionar la ciudad.

Es decir, en Bus Bound cuanto más juguemos, más podremos ir haciendo cambiar a la ciudad del juego añadiendo nuevas paradas, calles nuevas… E incluso desbloqueando nuevas rutas y nuevos lugares de la ciudad. Y ya a partir de ahí, ir creando nosotros mismos las nuevas líneas de transporte que lleven a los ciudadanos de un lugar a otro. Además la hora y la climatología influirán en el tráfico, el número de pasajeros…

Buena cantidad de autobuses

En cuanto al garaje tenemos a nuestra disposición cerca de 20 vehículos distintos para conducir. Eso sí, en Bus Bound no todos van a estar disponibles al inicio. Tendremos que ir desbloqueándolos a medida que jugamos. Son autobuses inspirados en los reales tanto urbanos como de trayectos largos. Pero no hay licencias de marcas reales, aunque claramente reconoceremos su equivalente en la realidad.

En cuanto a la personalización de los autobuses en Bus Bound es algo limitada. Solo podremos cambiarle los colores y los skins en varias capas a los vehículos. Pero nada más allá de eso. También en cuanto a modos jugables hay bastante limitación. Cada trayecto se realiza una vez, se contabilizan los likes y nos lleva al menú de partida. Cada nueva ronda se hace tan solo en un giro de la línea o de inicio a fin de parada, sin más. Nos ha hecho sentir limitados.

También tiene un modo multijugador para jugar con hasta 3 amigos más, 4 en total en la partida, sin embargo, no puedes unirte a un matchmaking, tan solo crear la partida e invitar a los jugadores. El estudio debería replantearse esto si quiere que el modo multijugador sea más jugable. Y luego las partidas es ayudar al propio host de la partida a completar sus metas. Nos ha parecido un modo bastante pobre.

Quizás carente de contenido

Gráficamente el juego es bastante bueno, tiene muy buenos detalles en la ciudad y cómo va cambiando el escenario a medida que avanzamos en la partida nos ha sorprendido. También el detalle de los autobuses y la vista tanto en primera persona como la cámara detrás del bus son buenas. La música, tranquila con toques de folk nos hace conducir con calma y sin presiones. Además el juego viene traducido mediante textos al español.

Bus Bound marca el inicio de una nueva forma de entender el transporte público desde la lente de la conducción. El juego nos invita a ser los conductores más disciplinados de la ciudad mientras disfrutamos de una jugabilidad pulida y llena de buenos momentos. Si te gustan los juegos de chill donde pasar un rato entretenido conduciendo sin preocuparte de nada más, esta es una gran opción. A nosotros, a pesar de sus limitaciones de contenido, nos ha gustado.