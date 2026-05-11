Mafia di Mafia reseña – Un juego muy divertido para la sobremesa

Desde la primera partida a Mafia di Mafia, queda claro que el juego busca recrear esa atmósfera de desconfianza constante que vemos en el cine. El diseño de Toke nos pone al frente de una organización donde el objetivo no es solo prosperar, sino evitar que los «amigos» de la competencia te borren del mapa. Es un título que utiliza mecánicas de gestión de mano y toma de decisiones rápidas, todo con un humor bastante divertido.

Con Mafia di Mafia hemos disfrutado especialmente de cómo las cartas representan a un montón de mafiosos y acciones dentro de la organización. En una partida tendremos que cumplir un objetivo, hay una gran cantidad de ellos, así que el juego da para muchas partidas sin repetir. Los objetivos son reunir una serie de mafiosos concretos. Para ello robaremos cartas, haremos acciones y negociaremos.

La fase de acción tiene unas cuentas modalidades, desde robar una carta, hacer un minijuego donde haya que gritar una palabra o incluso dar alguna de tus cartas a otro jugador. Posteriormente llega la fase de negociación donde podrás intercambiar un mafioso con otro jugador. El arte y los nombres de los mafiosos son magníficos, nos hemos reído bastante echando un repaso a todos.

Completa tu familia de Mafia di Mafia

Al final es un juego bastante divertido que da para partidas de unos 15 minutos con más de 3 jugadores por partida y hasta 8. Como se juega con las cartas vistas, podrás ver e intuir lo que van buscando los demás y también ellos verán tus acciones en Mafia di Mafia. Eso sí, algo que nos gustaría haber visto son unas instrucciones más detalladas. Las que hay están en la vuelta de la caja. Y aunque el juego es sencillo, surgen algunas dudas y no se pueden resolver.

Mafia di Mafia es un juego fluido, rápido y al que pueden jugar tanto los pequeños como los mayores. Es un juego familiar que se disfruta más cuantas más personas sean. Aunque el azar influye un poco en las acciones, sí que hay estrategia en el momento de la negociación. Y aquí es donde debes prestar más atención para que no se te adelanten. Es la esencia del juego.

Mafia di Mafia de Toke Studio se ha convertido en un fijo en las sobremesas con la familia o jugando con los amigos. Es un juego para jugadores experimentados y para novatos. Se entiende muy fácil y son solo cartas, se explica también rápido. Sin duda que nosotros lo recomendamos porque lo vais a pasar muy bien. Además, con los mafiosos y las acciones os vais a echar unas risas. Sin duda un juego muy top.