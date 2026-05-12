Cities USA reseña – El regreso de un sistema brillante en Estados Unidos

La llegada de Cities USA confirma que estamos ante uno de los sistemas de construcción de ciudades más sólidos del mercado actual. Y es que en 2024 Cities, el juego de donde proviene, estuvo a punto de ser el mejor juego del año. Esta nueva entrega, que funciona como una expansión independiente, mantiene el 90% de las reglas que nos enamoraron, pero añade esa capa extra de profundidad que los veteranos estábamos pidiendo. Y llega gracias a Devir.

En nuestras partidas a Cities USA, hemos sentido que el juego mantiene esa esencia de «puzle elegante» donde cada colocación de trabajador es crítica. El objetivo sigue siendo el mismo: construir una cuadrícula de 3×3 losetas para dar forma a nuestra urbe mientras competimos por hitos de puntuación en una carrera frenética. Sin embargo, la ambientación en destinos turísticos icónicos de Estados Unidos le otorga un sabor temático fresco y bien integrado.

Lo que más nos ha sorprendido de Cities USA es cómo cambios aparentemente sutiles alteran por completo la forma de visualizar nuestra ciudad. No es solo «más de lo mismo», sino una evolución refinada que premia la visión a largo plazo. Si ya estabas convencido con el juego base, esta versión eleva la experiencia sin traicionar la agilidad que caracteriza a los diseños de Phil Walker-Harding y Steve Finn.

El nuevo urbanismo de Cities USA

La gran novedad mecánica que define a Cities USA es la importancia de la conectividad mediante carreteras y puentes. Ahora, cada loseta de ciudad incluye al menos un tramo de carretera, lo que añade un rompecabezas adicional a la planificación de nuestra cuadrícula. No basta con colocar losetas; hay que asegurar que la ciudad sea transitable, colocando adorables componentes de puentes cada vez que una carretera cruza de una loseta a otra adyacente.

Esta interacción con los puentes en Cities USA no es meramente estética, ya que influye directamente en los objetivos de puntuación y en la organización de los barrios. Hemos notado que las cartas de puntuación en esta versión son algo más exigentes y menos dependientes del azar que en el original, obligándonos a interpretar mejor el diseño urbano.

Además, Cities USA introduce losetas de características que puntúan por proximidad, como los conjuntos de parques o las zonas de agua. Por separado aportan poco, pero si logras combinarlas en la misma zona de tu ciudad, el salto en el marcador es notable. También aparecen las zonas en construcción, un arma de doble filo: si no consigues desarrollarlas antes de que termine la partida, restarán puntos valiosos a tu recuento final.

Rascacielos y desafíos en solitario

Otro de los añadidos visuales y mecánicos más potentes de Cities USA son los nuevos bloques de rascacielos que permiten elevar nuestros edificios hasta cuatro niveles. Al seleccionar piezas del área de draft, ahora podemos obtener «cúpulas» para coronar nuestras torres, creando un skyline realmente impresionante al final de la partida. Muchos hitos del tablero de ciudad interactúan directamente con la altura de estos edificios.

Para aquellos que disfrutan de jugar por su cuenta, Cities USA incorpora un modo en solitario que funciona mediante un mazo de cartas. Es un reto de superación de puntuación muy bien ajustado que, además, es compatible con el juego base, lo cual es un detalle fantástico por parte de la editorial. Aunque el juego brilla en su interacción a varios jugadores, este modo nos permite disfrutar de un rompecabezas rápido y tenso en cualquier momento.

En conclusión, Cities USA es una recomendación absoluta para quienes buscan un desafío ligeramente superior al del juego original sin perder la elegancia del sistema. Aunque el base sigue siendo el más fácil de enseñar a neófitos, esta versión estadounidense se posiciona como la opción predilecta para los jugadores habituales que quieren exprimir al máximo sus habilidades como arquitectos. Devir nos trae, una vez más, un título imprescindible que demuestra por qué el género de los city builders está en su mejor momento.