Through the Desert análisis – El veterano del posicionamiento estratégico ha vuelto

Through the Desert es un veterano de la industria de los juegos de mesa. Lanzado originalmente en 1998, A pesar de sus casi treinta años de historia, la propuesta sigue sintiéndose fresca. Especialmente ahora que ha recibido un lavado de cara necesario para adaptarse a los estándares estéticos de 2026 y de la mano de Devir en el mercado Español.

CÓMO SE JUEGA

La premisa de Through the Desert es sencilla. Los jugadores debemos expandir nuestras caravanas por un mapa hexagonal, conectando oasis y pozos de agua en el desierto. Es un juego abstracto puro donde no hay dados ni cartas y la victoria depende enteramente de las decisiones de cada uno. En cada turno, se colocan dos camellos en espacios vacíos, siempre que sean adyacentes a otros del mismo color que ya pertenezcan a nuestra caravana.

A pesar de esta sencillez, las reglas de colocación añaden una capa estratégica importante. No está permitido poner un camello junto a la caravana de un oponente ni unir dos caravanas propias del mismo color. Estas restricciones generan una tensión constante y una competición por el espacio. Esto convierte cada movimiento en una oportunidad para fastidiar a nuestro rival al bloquearle un espacio estratégico. Pero también nos hará escoger entre esto, o asegurarnos el camino hacia la victoria.

SISTEMA DE PUNTOS EN THROUGH THE DESERT

Para ganar nuestra partida en Through the Desert, no basta con pasearnos como Lawrence de Arabia por el mapa. Tenemos que estar siempre alertas de las oportunidades que se nos presentan y saber aprovecharlas. El sistema de puntuación es variado y obliga a que estemos con cuatro ojos en cada rincón del mapa.

Las diferentes ubicaciones que nos aportan puntuación son los pozos, los oasis, y otro tipo de áreas. Los Pozos de agua son elementos clave para nuestra supervivencia en el desierto. Al colocar un camello sobre un pozo, se retira la ficha y obtenemos entre 1 y 3 puntos de victoria (VP). Este es el sistema de picoteo constante que mantiene vivo el contador de puntos.

Los Oasis son estas pequeñas ubicaciones marcadas con una palmera sobre el tablero. Conectar una caravana a una palmera otorga una suculenta ficha de 5 VP. En este caso, estamos ante una carrera armamentística en toda regla, todos los jugadores podemos llegar al mismo oasis. No obstante, solo recibimos la ficha la primera vez que nuestra caravana toca esta ubicación. También tenemos la opción de conseguir los 10 puntos extra al tener la caravana más larga al final del juego.

Y, por último, tenemos la parte más gratificante del juego, cercar los hexágonos. Si logramos encerrar un área del tablero vacía, con una sola caravana, tomaremos posesión de esta. Podremos ayudarnos de los bordes del tablero o las montañas, aquí una parte estratégica de la partida. Cada espacio vacío dentro nos suma un punto, y si hay oasis dentro que no habíamos conectado, nos llevamos sus 5 puntos automáticamente.

PUNTOS FUERTES Y LA EVOLUCIÓN EDITORIAL

Si comparamos esta edición de Devir (basada en la reedición de Allplay) con las versiones antiguas los cambios son notables y, en nuestra opinión, positivos.

La portabilidad y el diseño de Through the Desert han mejorado. La caja es ahora más compacta, algo que quienes tenemos las estanterías al borde del colapso agradecemos enormemente. El diseño artístico ha abandonado la estética gráfica de los noventa, para adoptar una estética vibrante y moderna que entra por los ojos.

Ahora vemos mucho mejor los colores de los jinetes, y de los camellos. En esta edición de se ha hecho un esfuerzo por mejorar la legibilidad del tablero, así como de las figuras de los jinetes. No obstante, tenemos que admitir que , en partidas a cinco jugadores, el mapa puede llegar a ser un auténtico caos, siendo imposible encontrar nada.

En definitiva, si buscas un juego entretenido sin necesidad de pasar horas leyendo un reglamento, tienes que darle una oportunidad a Through the Desert. Eso sí, prepárate para sudar con la estrategia de posicionamiento, y, sobre todo, recuerda que quien tienes en frente es tu amigo.