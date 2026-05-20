The Dark Pictures: Directive 8020 análisis – El Terror Espacial también da miedo

The Dark Pictures: Directive 8020 se presenta como el inicio de la segunda temporada de la franquicia de terror más famosa de los últimos años. Desarrollado por el estudio Supermassive Games y distribuido por Bandai Namco, la saga abandona los mitos terrenales para sumergirnos en una odisea de ciencia ficción y horror cósmico a bordo de la nave colonizadora Cassiopeia.

El guion Directive 8020 destaca por su atmósfera de paranoia claustrofóbica, fuertemente inspirada en clásicos como Alien y The Thing. La historia nos sitúa en una misión desesperada para salvar a la humanidad buscando un nuevo hogar, un plan que se tuerce cuando la tripulación se infecta con un organismo que altera sus mentes y cuerpos.

En Directive 8020, cada conversación y dilema moral puede desencadenar la muerte permanente de los protagonistas, interpretados por un elenco de lujo que dota de un realismo dramático brutal a la trama. Esto es algo que no ha cambiado, sigue habiendo personajes más odiosos y otros que te romperán el corazón. Tus decisiones irán cambiando la historia, por lo que cada partida será distinta dependiendo de tus respuestas y elecciones morales.

Directive 8020 nos lleva al espacio exterior

La jugabilidad de The Dark Pictures: Directive 8020 rompe con el pasado al introducir mecánicas de supervivencia activa y sigilo en tiempo real, alejándose de la dependencia exclusiva de los eventos de pulsación rápida. Aquí el uso de herramientas de ingeniería espacial y escáneres de amenazas es vital para evadir a una entidad biológica mutante que imita la forma humana.

Lo que hace único a Directive 8020 es cómo integra la tensión clásica de la toma de decisiones con fases de exploración libre donde un paso en falso alerta al enemigo, esto nos ha recordado a Alien. La sensación de indefensión en la inmensidad del espacio exterior es sumamente agobiante y satisfactoria. Este enfoque jugable rejuvenece por completo la fórmula de la antología y aporta un aire fresco que mejora la experiencia.

Hay varios puntos que han cambiado con respecto a los anteriores juegos. Podremos jugar en modo solitario o en modo cooperativo local, todavía no han lanzado el modo online. Lo interesante es jugarlo con más amigos en una noche de fiesta (o terror) este Directive 8020. Hasta 5 amigos pueden elegir personajes rotatorios o siempre al mismo en la tripulación. Y hacer muerte permanente o poder dar marcha atrás en las decisiones.

Hasta 5 amigos en la tripulación

Esta mecánica genera una rejugabilidad exponencial y una tensión compartida que cambia totalmente lo visto en entregas anteriores. Además, la gestión del inventario y la necesidad de compartir recursos tecnológicos añade una capa de supervivencia cooperativa muy de agradecer en Directive 8020. También tendremos niveles de dificultad para los eventos. Esto hace mucho más accesible el juego a todo el mundo y nos ha encantado.

Gráficamente The Dark Pictures: Directive 8020 continua la tendencia de modelados de las anteriores entregas para sus personajes. Reconoceremos caras de actores que han pasado por otros juegos y nos resultarán familiares. Eso sí, las expresiones son de auténtico terror y nos meten de lleno en la historia. Los escenarios están genial pero a veces se hacen repetitivos. Y destacar las melodías y sobre todo el doblaje al español, increíble trabajo en este aspecto.

The Dark Pictures: Directive 8020 es la entrega más madura, terrorífica e innovadora de la antología de Supermassive Games hasta la fecha. Logra equilibrar su fuerte carga cinematográfica con una interactividad mucho más profunda y desafiante que mantiene al jugador en un constante estado de alerta. Las novedades de hasta 5 jugadores y la mayor libertad son sus apuestas. Si te gustaron los anteriores, no dudes en hacerte con él.