La campaña de Rusia 1941-1945 reseña – Una edición de lujo para honrar al icono

Hablar de La campaña de Rusia 1941-1945 es hablar de la historia misma de los juegos de simulación militar. Esta 5º Edición que acaba de publicar Devir recoge el testigo de un sistema que ha fascinado a generaciones de estrategas gracias a su capacidad para reflejar un conflicto inmenso de una forma elegante y jugable. Nos vamos a vivir una simulación militar desde la Operación Barbarroja hasta la caída de Berlín en el 45.

En nuestras partidas con esta quinta edición de La campaña de Rusia, hemos vuelto a maravillarnos con la genialidad de sus mecánicas clásicas basados en el movimiento, las líneas de suministro y los sutiles modificadores del terreno. Es un juego que utiliza el tradicional sistema de hexágonos y fichas, pero lo hace con un dinamismo que sorprende. No deja una simulación fluida donde las líneas de frente cambian de forma dramática en cada turno.

El trabajo de edición de La campaña de Rusia es excelente y se nota que Devir ha querido mimar esta edición definitiva. Los mapas han sido rediseñados para ofrecer una claridad visual fantástica, y las fichas cuentan con un grosor y un diseño artístico que facilitan enormemente la lectura de las partidas. Es la demostración perfecta de que un diseño de los años 70, cuando se pule con los estándares de producción actuales, compite cara a cara con cualquier título.

El frío y el barro en el frente con La campaña de Rusia

La clave maestra que hace grande a La campaña de Rusia 1941-1945 es cómo gestiona el ritmo del conflicto y la meteorología. En La campaña de Rusia, el clima no es un simple detalle estético, sino un factor estratégico crucial que dicta cuándo avanzar y cuándo atrincherarse. El jugador alemán sentirá la presión asfixiante de tener que lograr avances fulminantes durante el buen tiempo, antes de que llegue el implacable invierno ruso y el fango de la rasputitsa.

La interacción en el mapa de La campaña de Rusia es un toma y daca constante donde la gestión de los reemplazos cobra una importancia vital según avanza la cronología. Mientras que el bando del Eje comienza con una calidad de tropas y una movilidad asombrosas, el jugador soviético debe aprender a encajar los golpes iniciales y ceder terreno de forma inteligente para ganar tiempo. Pero a medida que transcurra la campaña esto cambiará.

Las tablas de combate de esta 5º Edición de La campaña de Rusia han sido revisadas minuciosamente para pulir asperezas de versiones anteriores, ofreciendo un equilibrio de juego soberbio. Los cercos, las batallas de desgaste y la lucha por los nudos ferroviarios clave como Moscú, Leningrado o Stalingrado se sienten increíblemente tensos. Cada tirada de dados en los combates críticos te mantiene en vilo, obligándote a trazar planes de contingencia..

Un juego de guerra icónico

La llegada de esta quinta edición de La campaña de Rusia en castellano es una de las mejores noticias que ha recibido la comunidad de jugadores tácticos e históricos en mucho tiempo. Consigue el Santo Grial de los wargames: ser un juego de escala estratégica completo (que abarca todo el frente y toda la guerra) pero con unas reglas tan bien estructuradas que no resultan abrumadoras para el jugador medio.

Es la puerta de entrada ideal para los que quieren dar el salto a mapas grandes y, a la vez, el juego de cabecera definitivo para los veteranos. Además se incluye esta edición tanto el juego clásico como las opciones y variantes avanzadas que se han ido depurando a lo largo de los años. Esto eleva la rejugabilidad hasta el infinito, permitiendo explorar escenarios cortos o embarcarse en la campaña completa.

Siendo un título de 2 jugadores y con partidas de más de 120 minutos, La campaña de Rusia 1941-1945 5º Edición es una obra de arte del diseño lúdico que demuestra por qué los buenos juegos nunca mueren, simplemente se mejoran. Prepara tus mapas, asegura tus líneas de suministro y prepárate para liderar la mayor campaña militar de la historia. Si eres fan de los Wargames, este juego debe estar en tu ludoteca, es imprescindible.