R-Type Dimensions III análisis – El Regreso Triunfal de un Mito del Matamarcianos

R-Type Dimensions III se presenta como la reinterpretación definitiva del icónico R-Type III: The Third Lightning (1993), el clásico de Super Nintendo que marcó a toda una generación. Desarrollada por el estudio KK3 y editada a nivel global por ININ Games, esta entrega desembarca digitalmente este mayo para hacer felices a todos los jugadores de la vieja escuela de arcade.

La historia de R-Type Dimensions III nos sumerge de lleno en la desesperada resistencia de la humanidad contra el Imperio Bydo, una aterradora forma de vida capaz de absorber y corromper toda materia que toca. Nosotros nos ponemos a los mandos del caza de vanguardia R-90 Ragnarok, explorando entornos de pesadilla que oscilan constantemente entre nuestra realidad y la retorcida dimensión alienígena.

En R-Type Dimensions III, la narrativa es puramente visual y se integra de forma orgánica en el diseño de los escenarios y la imponente estética de sus monstruosos jefes finales. La jugabilidad mantiene intacto el ADN del género pero con un nivel de pulido mecánico que nosotros hemos encontrado soberbio.

R-Type Dimensions III es volver a los 90

El núcleo sigue siendo la precisión quirúrgica para sortear laberintos de proyectiles y el uso estratégico del módulo Force, esa esfera biomecánica independiente que podemos acoplar al frontal o a la parte trasera de nuestra nave para absorber fuego o diversificar nuestros ataques. Lo que hace único a R-Type Dimensions III es cómo hereda la dureza matemática de los arcades originales, combinándola con opciones modernas de accesibilidad y remapeo de controles.

R-Type Dimensions III se alza como una remasterización impecable que respeta con total fidelidad el diseño de niveles original de Irem, obligándonos a memorizar patrones y gestionar con precisión el módulo protector frente a una dificultad implacable. A su vez, el título envejece de manera magnífica al introducir mejoras de accesibilidad esenciales, como la personalización de controles y un modo de entrenamiento con vidas infinitas.

Visualmente, el juego es un triunfo absoluto que exprime el rendimiento de la nueva generación, destacando especialmente en los entornos orgánicos del Imperio Bydo con una iluminación volumétrica magistral. Grandes escenarios y una banda sonora de gran calidad complementan un muy cuidado R-Type Dimensions III. Además está traducido al castellano y eso aporta un extra.

R-Type Dimensions III marca el estándar de cómo debe actualizarse una franquicia histórica para el ecosistema moderno sin traicionar a su comunidad. El juego nos invita a ser los héroes de una guerra galáctica implacable mientras disfrutamos de una jugabilidad pulida, adictiva y visualmente rompedora. Sin duda ideal para los amantes del género que quieren volver a sus años donde no tenían canas.