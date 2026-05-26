Yoshi and the Mysterious Book análisis – Descubre el mundo a través de los ojos de Yoshi

Acaba de llegar Yoshi and the Mysterious Book y este nuevo juego del dino verde de Mario se presenta como la gran aventura de plataformas del uno de los personajes más querido de la industria, desarrollada por los especialistas de Good-Feel y distribuida por Nintendo en este vibrante mayo de 2026. Un juego diferente como los que suele traernos el estudio acompañado de Yoshito.

En esta ocasión, nuestro héroe es absorbido por las páginas de un tomo encantado donde cada capítulo altera las reglas de la gravedad y la materia. Yoshi and the Mysterious Book nos sumerge en una fábula encantadora donde Kamek y Bowser JR. han hecho de las suyas y nos tocará a nosotros en la Isla de Yoshi desentrañar el entuerto enciclopédico del Profesor Leo. La trama se narra con una delicadeza visual exquisita, dividiendo el mapamundi en capítulos.

La jugabilidad de Yoshi and the Mysterious Book mantiene las mecánicas clásicas de salto flotante y lanzamiento de huevos, pero las revoluciona gracias a la interacción con las páginas del entorno. En cada capítulo hay distintas criaturas y tendremos que investigarlas experimentando con ellas. En este juego de plataformas no todos los niveles van de inicio a fin. Van de experimentar hasta sacar todas las estrellas posibles.

Yoshi y la exploración épica

Por ejemplo, en el primer capítulo nos toparemos con unos dientes de león que al caer se irán diseminando por el mapa. Ya será cosa nuestra el llevarlos a ciertos puntos porque ablandan la piedra, crear una gran bola de “nieve” o saltar sobre ellos. Realmente es un juego de experimentación muy bien integrado donde, para avanzar, necesitaremos estrellas conseguidas en los niveles anteriores de Yoshi.

La interacción con los elementos del decorado define gran parte de la estrategia para encontrar las famosas Flores Sonrientes de cada nivel. En Yoshi and the Mysterious Book, cada elemento no está puesto aleatoriamente, habrá que hacer algo con él. Y nuestro objetivo, además de investigar será descubrir y conseguir las flores sonrientes, que al inicio será fácil. Pero a medida que vaya avanzando el jugo, se irá complicando. Sin perder de vista que es un juego familiar.

Este Yoshi and the Mysterious Book no te deja de sorprender. Y hace que enganche, porque hay que explorar todo el escenario sin miedo, ideal para la gente que le encanta este tipo de cosas. Pero también va avanzando a medida que superamos fases. Y los capítulos van cambiando, activando personajes y creando estampas preciosas a medida que completamos fases. Siempre quieres una fase más a ver qué hay por descubrir y eso es fabuloso.

Elige al Yoshi que más te guste

A nivel gráfico Yoshi and the Mysterious Book es una pasada. Se nota mucho la potencia de Nintendo Switch 2 y cómo se ve el juego. Todos los personajes y escenarios son preciosos y es un título que entra por los ojos. Y por los oídos porque a nivel sonoro también es sublime. Nos encantan las melodías. Y destacar que esta entrega viene traducida al castellano, como suele ser habitual.

Es un juego que nos ha sorprendido gratamente y creemos que Nintendo recupera ese espíritu de creatividad y de diseño de juegos únicos que no tienen rival en otro lugar. Yoshi and the Mysterious Book ha sabido mezclar el amor por descubrir por uno de los bichitos más adorables de Nintendo, y más tras la película de Super Mario Bros 2. No podemos hacer otra cosa más que recomendarlo y decir que es imprescindible para Switch 2.