Rune Dice análisis – La física y la magia van de la mano en este Roguelite

Rune Dice se presenta como una ingeniosa mezcla de estrategia, rol y mecánicas de colisión física, desarrollado por el equipo independiente Smart Raven Studio y publicado bajo el sello global de Kwalee. El panorama de los roguelites de tablero y construcción de mazmorras ha recibido a un nuevo y peligroso aspirante a devorador de vuestras horas de sueño.

Tras su reciente estreno este 19 de mayo de 2026, el título ha desembarcado con gran fuerza en PC (siendo una delicia jugable en la Steam Deck) y en Nintendo Switch, PS5 y Xbox Series. Tras encadenar fusiones místicas y desatar tormentas elementales en el tablero, confirmamos que Rune Dice es una de las sorpresas más frescas, adictivas y satisfactorias de la temporada actual.

No hay mucho que explicar en su guion, el juego es un roguelite donde tendrás que elegir un personaje y caminar por mazmorras dejando la suerte a los dados y a la física del lanzamiento. Y es que tiene una jugabilidad particular este Rune Dice. Es de esos juegos que te invitan a una ronda más y realmente ahí es donde gana. Y cuando entran ya los efectos, te explota la cabeza.

Rune Dice lanza el dado para ganar

La jugabilidad de Rune Dice destaca por ofrecer una vuelta de tuerca fantástica a los juegos basados en dados. En lugar de limitarnos a lanzarlos para ver un resultado estático, debemos disparar físicamente nuestros dados a través del tapete utilizando un sistema basado en físicas realistas.

Lo que destaca en Rune Dice es su adictivo sistema de fusión: cuando dos dados con el mismo número chocan, se fusionan automáticamente para crear un valor superior, desatando reacciones en cadena que se propagan como un dominó mágico. Nuestro héroe atacará, defenderá o aplicará estados alterados a los enemigos basándose estrictamente en las combinaciones numéricas y los efectos elementales creados en el tablero tras cada tirada.

Lo que nos ha encantado de Rune Dice es su profunda rejugabilidad estructural combinada con una accesibilidad soberbia que respeta el tiempo del usuario. Con un total de 8 clases de héroes completamente únicas (desde el Pícaro especializado en propagar veneno letal hasta el Mago que invoca tormentas eléctricas), Rune Dice ofrece enfoques estratégicos radicalmente opuestos según nuestra elección.

La suerte y la física también influye

Gráficamente Rune Dice apuesta por el píxel-art tradicional, ofreciendo entornos nostálgicos coloridos y enemigos carismáticos que entran de inmediato por los ojos. Los efectos mágicos derivados de los combos masivos llenan la pantalla de explosiones de color sin romper la claridad visual de los tableros. A nivel sonoro cumple sin más y ofrece melodías que no desentonan y no nos sacan de la partida. Y está en castellano, muy importante.

Rune Dice es una joya imprescindible dentro del catálogo independiente de 2026, logrando reinventar la aleatoriedad de los dados a través de la habilidad física y la estrategia táctica. Si te gustan los Roguelite donde algo de suerte y azar influye pero también físicas y si buscas un título totalmente diferente a lo anteriormente visto, con Rune Dice no te vas a equivocar.