Forza Horizon 6 análisis – El rey consolida su reinado

Forza Horizon 6 lleva cociéndose varios años en los estudios de Playground Games en paralelo a Fable. Finalmente se lanza al público este 19 de mayo de 2026, con un acceso anticipado desde el día 15 de este mismo mes para los usuarios de la edición Premium.

Para los fans de las carreras y los coches, Japón era una asignatura pendiente que la comunidad de jugadores llevamos reclamando prácticamente desde los orígenes de la franquicia Forza Horizon.

FORZA HORIZON 6 NOS LLEVA DE TURISTA A LEYENDA

Tradicionalmente, las últimas entregas de Forza Horizon tenían el mismo planteamiento. Los jugadores llegábamos al festival, de antemano, como uno de los mejores pilotos sobre el asfalto. Forza Horizon 6 rompe con esa inercia y retoma una narrativa mucho más satisfactoria desde la visión del jugador. Nos remontamos a los orígenes del primer título de la saga, donde empezamos como un turista cualquiera con un gusto especial por el motor. Aterrizamos en tierras niponas con poco más que una maleta y las aspiraciones de hacernos un hueco en el Horizon Festival.

Acompañados por personajes como Mei y Jordan, la campaña nos obliga a labrarnos una reputación desde abajo. No se trata solo de acumular victorias, sino de sumergirnos en la cultura automovilística local. Uno de los grandes aciertos de esta campaña es el taller regentado por Keiko y Yuji. Lejos de los tutoriales planos y aburridos que plagan el género, este espacio funciona como una auténtica escuela de mecánica y tuneo. Lecciones sobre la presión de los neumáticos, la altura del chasis o el comportamiento del turbocompresor se integran dentro del gameplay de Forza Horizon 6.

Contamos con escenarios destruibles prácticamente al completo, que nos otorgan puntuación y bonificaciones por prácticamente todo lo que hagamos, como recompensa por conducir. No obstante, no queríamos dejar pasar la oportunidad de señalar que hay un objeto del paisaje indestructible. Se trata de un guiño precioso a la cultura Nipona, el no poder destruir bajo ningún concepto un árbol de Sakura, un cerezo. No puedo estar más de acuerdo con este detalle de Playground Games.

UN MAPA DE JAPÓN DISEÑADO PARA PERDERSE

El mapa diseñado para Forza Horizon 6 duplica en extensión al de su predecesor en México, ofreciendo un espacio de casi 700 tramos de carretera. La conducción sigue siendo exquisita, manteniendo ese equilibrio mágico entre el arcade accesible y la simulación exigente que permite desactivar ayudas para los más exigentes. Dentro del inmenso mapa del imperio del sol naciente, encontramos los contrastes entre la Tokio de Neones y rascacielos, y el espacio rural.

En Tokio, la capital funciona como inmersión entre la velocidad y la modernidad. Luces de neón, autopistas elevadas y lluvia reflejándose sobre el asfalto componen un espectáculo visual impresionante. No obstante, las calles se han diseñado con las dimensiones anchas características de Forza Horizon 6 para favorecer la fluidez. Esto sacrifica parte de la inmersión real y sensación de jaula de cemento urbana que debería producirnos Tokio.

Si nos dirigimos al norte, las montañas nevadas son el hogar perfecto para los descensos vertiginosos y los tramos de rally. Aquí cobran especial relevancia las carreras estilo Touge, esos míticos duelos por puertos de montaña repletos de curvas cerradas. Sin olvidarnos de lo que implica estar en Japón, las Horizon Drift, que nos exigen una precisión milimétrica en el derrape.

Por supuesto, contamos con otro de los sellos de la saga en Forza Horizon 6, y es que el mapa está plagado de actividades secundarias. Destaca la modalidad de reparto de comida a toda velocidad por Tokio, un divertidísimo guiño al espíritu de los clásicos arcade. Además, han cambiado los carteles tradicionales por 200 mascotas ocultas con diseños Kawaii con forma de comida como dangos u onigiris. Estos son la recompensa a la exploración al detalle.

UN GARAJE HECHO PARA LOS FANS

El garaje inicial cuenta con más de 550 coches reales, incluyendo joyas japonesas como Skyline GT-R, RX-7 o Supra. Pasando por un Toyota Land Cruiser 2025, hasta clásicos del tuning de principios de siglo como el Saleen S7. Cada vehículo transmite sensaciones radicalmente opuestas según el terreno y la climatología. El paso de la tierra al asfalto mojado es un desafío constante.

También encontramos otra novedad que se convierte en una mejora para la comunidad de jugadores de Forza Horizon 6, y son los circuitos cerrados. Estos circuitos cerrados integrados de forma invisible en el mundo abierto, se activan al cruzar ciertas líneas de meta repartidas por las carreteras habituales. El juego inicia de manera instantánea y sin pantallas de carga, una contrarreloj contra los marcadores globales y los tiempos de nuestros amigos.

Esta característica elimina por completo los menús de carga y fomenta piques instantáneos e increíblemente adictivos. Especialmente cuando viajamos en caravana con otros usuarios en el modo multijugador. Esto convierte el mapa completo en un entorno dinámico de competición constante.

CONCLUSIONES

Forza Horizon 6 demuestra que una fórmula veterana actualizarse sin perder su identidad. El traslado a Japón no es un mero cambio estético, la cultura automovilística local se integra directamente en las mecánicas de juego. El diseño de las rutas alpina de montaña y los tramos urbanos nocturnos logra un equilibrio entre la conducción accesible y el desafío técnico.

La inclusión de circuitos cerrados instantáneos dentro del mundo abierto agiliza el ritmo competitivo. Esto, sumado a una campaña que obliga al jugador a empezar desde abajo para ganar reputación y aprender sobre mecánica, aporta una progresión constante. En el plano técnico, el motor gráfico ofrece un rendimiento sólido tanto en consolas como en PC. Es una delicia ver cómo el juego premia la curiosidad y nos enseña a apreciar las diferencias técnicas y a apreciar, y temer al paisaje. El rey de la simulación de carreras, ha vuelto.