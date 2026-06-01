Paper World reseña – Un lienzo en blanco llamado Paper World

Desde el momento en que abrimos la caja de Paper World, nos damos cuenta de que estamos ante una experiencia lúdica diferente. La premisa que nos plantean Alexandre Aguilar y Benoît Turpin es tan sencilla como cautivadora: debemos dar vida a nuestro propio ecosistema utilizando cartas que simulan el arte del papel recortado.

En nuestras partidas con Paper World, hemos comprobado que el juego destaca por su accesibilidad, permitiendo que jugadores de todas las edades se sienten a la mesa y entiendan las mecánicas en apenas unos minutos. Esto nos ha encantado ya que lo sitúa como un excelente entretenimiento para antes o después de una comida familiar.

El objetivo principal es ir conectando diferentes hábitats y elementos naturales para que la fauna y la flora prosperen en armonía. No obstante, bajo esa capa de aparente sencillez estética se esconde un puzle de optimización espacial muy bien hilado que nos obliga a medir cada paso.

Paper World es muy familiar

En Paper World los jugadores compiten por gestionar su mano y construir un mapa de puntuación optimizado en su área personal. Durante el turno, el juego obliga a elegir entre recolectar todas las cartas del mismo color o número del centro, respetando un límite estricto de nueve cartas en mano para evitar penalizaciones. A la hora de jugar, debemos desplegar estas cartas en orden estrictamente ascendente dentro de una cuadrícula limitada.

Tenemos que tener en cuenta el coste de descartar cartas si necesitamos saltarnos algún valor en la secuencia. El dinamismo aumenta gracias al token de las tijeras, un elemento codiciado que otorga la ventaja de saltar números gratis a cambio de bloquear una de nuestras pilas. La partida se convierte en una carrera táctica que finaliza cuando el suministro central de cartas de Paper World casi se agota.

En ese momento se realiza un recuento final donde las estrellas visibles y los objetivos cumplidos suman valiosos puntos, mientras que las cartas sobrantes en la mano y los descartes acumulados penalizan nuestro camino hacia la victoria. Es un juego que puede jugarse de 2 a 4 jugadores y que tiene una duración media de una media hora.

Juega siempre con cabeza

La verdadera magia de Paper World reside en cómo los autores consiguen que la colocación de elementos y la consecución de objetivos se sientan orgánicas. En cada turno, deberemos elegir con cuidado las cartas. La colocación en Paper World no es aleatoria; requiere que observemos constantemente las condiciones de puntuación para maximizar el valor de cada hábitat que creamos.

Un aspecto que nos ha encantado de nuestras partidas a Paper World es la sutil interacción indirecta que se genera entre los jugadores. El suministro común de piezas hace que tengamos que vigilar de reojo los tableros de los rivales, ya que esa carta o elemento que necesitamos desesperadamente para cerrar un objetivo puede ser arrebatado por otro jugador en cualquier momento.

Tras jugar varias veces, se aprecia enormemente la rejugabilidad que Alexandre Aguilar y Benoît Turpin han inyectado en el sistema. Los diferentes objetivos y las combinaciones de elementos aseguran que cada sesión de Paper World plantee un reto ligeramente distinto, obligándonos a cambiar de estrategia de una partida a otra.

Muy alta rejugabilidad

La producción de esta edición de Paper World merece una mención especial. El arte visual del juego logra transmitir a la perfección esa sensación táctil de estar manejando delicadas capas de papel superpuestas, lo que le otorga una personalidad arrolladora en mesa. Es un juego que entra directamente por los ojos, pero que convence en el plano jugable y el sacarlo a mesa es asegurar unas horas de entretenimiento y piques.

La apuesta de Tranjis Games con este lanzamiento es un éxito rotundo dentro del segmento de juegos familiares y portables a cualquier sitio por su tamaño compacto. Paper World consigue el difícil equilibrio de ser un juego relajante a la par que estimulante, ideal para desconectar tras una jornada intensa mientras ejercitamos la mente. Reglas claras y sencillas, y bien explicadas para un triunfo si te quieres hacer con él. Muy recomendado.