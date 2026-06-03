007 First Light análisis – El Renacimiento de James Bond

007 First Light se presenta como el reinicio definitivo de una de las franquicias cinematográficas más exitosas y más glamurosas pero en formato de videojuego. Desarrollado y distribuido por los aclamados especialistas de IO Interactive hemos podido jugarlo gracias a los chicos de Best Vision PR. Este título supone un acercamiento a la juventud del agente del MI6 creado por Ian Fleming

Bebiendo muy de las fuentes de Hitman pero sin ser una copia, 007 First Light nos lleva los primeros pasos de James Bond como agente secreto. Realmente no queremos arruinaros la experiencia jugable, así que no vamos a hacer spoilers de ningún tipo en cuanto a la historia. Solo diremos que está muy bien hilada y va mejorando a medida que avanza. Conoceremos el MI6 desde los inicios y a todos los personajes carismáticos como Q, M o Moneypenny.

La jugabilidad de 007 First Light se sustenta en el aclamado motor físico y de infiltración del estudio, ofreciendo un enfoque donde la inteligencia y la paciencia valen más que un cargador lleno. Cada escenario es un inmenso rompecabezas interactivo repleto de oportunidades, disfraces y rutas alternativas. Lo que hace único a 007 First Light es cómo integra la elegancia innata del personaje con mecánicas de improvisación pura.

007 First Light ofrece mucha libertad

Con nuestros artilugios podremos hacer multitud de acciones, desde hackear terminales con nuestro teléfono inteligente modificado hasta usar el entorno para provocar accidentes aparentemente fortuitos. La sensación de cruzar una sala llena de guardias vistiendo el traje de un dignatario internacional es sumamente satisfactoria. Esta parte está muy ligada a Hitman pero sin ser tan cruel con el fallo.

A medida que avancemos y vayamos introduciéndonos más en el mundo del espionaje, a Bond le van a ir dando acceso a más tecnología. Pero hay un inconveniente y es que en 007 First Light no contamos con un inventario ilimitado de juguetes explosivos. Antes de empezar una misión y sin haber recibido la información, nos tocará elegir un número limitado de dispositivos para usar en la misión.

Este es un punto negativo del que hablaremos posteriormente, porque hemos encontrado alguno más. El uso de los dispositivos está limitado a dos barras de colores que depende de lo que haga, será verde o azul. Y tendremos que buscar por el escenario para recuperarlas. También contamos con un reloj de alto lujo que nos ayudará a identificar a los enemigos por el escenario y los objetos con los que interactuar.

Usa los Gadgets de Q

El combate en 007 First Light es una delicia. Sin duda se han esmerado mucho en la parte del cuerpo a cuerpo con golpes espectaculares, bloqueos y esquivas. No es un sistema muy enrevesado, con tan solo 3 o 4 botones lo hacemos, pero es sumamente satisfactorio. Esto permite que si la parte del sigilo no se nos da muy bien, podamos liarnos a puñetazos con todos los enemigos. Nos ha recordado un poco a la fluidez de Batman Arkham.

Pero también el gunplay es muy bueno. Los tiroteos y la interacción con el entorno es genial. Cómo podemos derrotar a los enemigos con grandes explosiones o cubrirnos y tener que buscar otra cobertura porque la estén rompiendo con los disparos. Al final es una experiencia muy visual, tanto los golpes, los disparos como el entorno que se puede destruir al hacer chocar a los enemigos con las paredes. Y todo de forma fluida y natura en 007 First Light.

Aparte de los disfraces, sigilo o conversaciones para convencer a los enemigos para poder acceder a sitios prohibidos con nuestro carisma, y aparte del combate, tenemos las persecuciones en 007 First Light. La conducción está muy bien conseguida y aunque no es un juego de coches, también da gusto conducir a toda velocidad persiguiendo o huyendo de los enemigos.

Viajaremos por todo el mundo

Pero antes de pasar a la parte gráfica tenemos que mencionar algunas cosas que no hacen que este juego sea perfecto. 007 First Light tiene algunas cosas que no nos han gustado en el guion. Nos ha dado la impresión de que mientras un grupo grande iba a por una misión importante, nosotros nos distraíamos con una tontería, que al final sí tenía importancia, pero lo ves al final. También hemos notado algunas incoherencias de narrativa.

También la espectacularidad se ha llevado al extremo. Hemos visto como en una pelea en la parte inicial de 007 First Light contra un compañero de prácticas ha llevado a la destrucción sin barreras del escenario. Como decíamos antes, es muy visual, pero demasiado espectacular para el significado de la pelea y para el lugar. Nos ha parecido lucir músculo por lucirlo.

La última cosa negativa que nos ha dejado un poco chafados es el objetivo del juego con James Bond. Todos conocemos al agente como un super hombre capaz de todo, que no ha sangrado hasta los Bond de Daniel Craig y que podía con todo. Aquí encarnas a un Bond que debe ganarse su numeración. Y todos te hacen de menos, te dejan vendido en ciertas situaciones y no nos ha hecho sentir bien. A James no le afecta en 007 First Light pero a nosotros sí.

Conviértete en Bond, James Bond

Dejamos la parte mala y hablamos de los gráficos. 007 First Light es un triunfo absoluto que exprime las gráficas de nuestras consolas y Pcs. Tanto los escenarios como los personajes están muy detallados. El título va muy fluido y se siente como ver una película. De lo mejor que hemos visto en esta generación. También su sistema sonoro es brutal con un doblaje al inglés maravilloso. Podrían haberlo doblado al español pero nos conformamos con los subtítulos.

007 First Light es el juego, por mérito propio, más completo, más ambicioso y, por qué no decirlo, mejor de James Bond. Supera por mucho al Golden Eye de Nintendo 64 y nos da una visión novedosa y no vista de un Bond joven. La libertad del título nos ofrece muchas posibilidades y cada una es una manera de hacer las cosas aquí. Si conoces o si no conoces a Bond, este es un candidato al GOTY y un Must Have de manual.