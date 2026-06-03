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¡Los Vengadores y villanos de Marvel asaltan Magic: The Gathering! Detalles del nuevo set

¡Los Vengadores y villanos de Marvel asaltan Magic: The Gathering!
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Magic: The Gathering eleva la apuesta con su nuevo set que nos trae a los mayores super héroes y villanos del universo. Y es que Marvel y Magic unen fuerzas en su nueva expansión de cartas que llegará a las tiendas de todo el mundo el próximo 26 de junio, aunque desde una semana antes podrá pre-jugarse. Y por supuesto ya puede reservarse.

El próximo gran crossover que llegará a Magic: The Gathering se titula Marvel Super Heroes. Se trata de un set masivo que se lanzará de forma oficial el próximo 26 de junio. Esta colección ofrecerá cartas basadas en una enorme cantidad de héroes, villanos, escenarios y objetos icónicos de la Casa de las Ideas.

Nuevos comandantes y mecánicas legendarias

El set introducirá una nueva e interesante selección de cartas para el formato Commander, incluyendo a personajes de la talla de: Capitán América, Doctor Doom, Loki, Black Panther, Mr. Fantástico o Iron Man.

Además, los jugadores podrán disfrutar de una serie de tierras y cartas de escena que muestran a los personajes de Marvel combatiendo o relajándose en el fondo. Por si fuera poco, la colección pondrá un gran foco en La Gema de la Mente (The Mind Stone), una de las Gemas del Infinito, que llegará como un Artefacto Legendario con una gran variedad de diseños artísticos.

Homenaje a las portadas de cómics icónicas

Por último, los coleccionistas querrán hacerse con una serie de cartas especiales que rinden homenaje a portadas de cómics verdaderamente icónicas. Entre ellas, destacan cuatro variantes principales que muestran a Thanos, el Titán Loco, El Invencible Iron Man, Elektra, Hija de la Mano y al Doctor Doom. Desde el 26 de junio ya disponible para jugar.

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      Autor

      Nacho Pérez

      Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en radio y prensa digital. Amante de los videojuegos y el deporte, escribo sobre los temas que más me apasionan, pues me gusta transmitir mi opinión y mis impresiones al respecto de los temas que me interesan. Analizo juegos, juegos de mesa, cómics y lo que caiga en mis manos, me encantan las chirigotas y estar en constante aprendizaje.

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