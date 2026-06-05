Unstoppable análisis – Un deck Builder con un rollo diferente

Acaba de llegar Unstoppable, un título que, bajo una premisa mecánica brillante y muy adictiva, te transforma por completo en el auténtico protagonista de una película de acción desenfrenada. Gen-X Games nos trae una de las grandes sorpresas a las mesas de juego! Hacía tiempo que no nos topábamos con un desafío en solitario o cooperativo que nos revolucionara las pulsaciones de esta manera.

Desde la primera partida a Unstoppable, la sensación que transmite el juego es la de estar recorriendo ese mítico pasillo largo de una película de artes marciales, donde cada esbirro es una piñata de munición esperando a ser golpeada. La propuesta se define como un constructor de mazos de impulso (momentum deck-builder). Aquí no vienes a diseñar pausadamente el mazo perfecto para el futuro; vienes a sobrevivir a zarpazos en el ahora para alargar la partida.

La gran genialidad de Unstoppable reside en su sistema de cartas de doble filo, que vienen enfundadas mostrando las cartas de jugador por un lado y los enemigos por el otro. Inicialmente, las amenazas salen de tu mazo y, al derrotar a un enemigo, robas inmediatamente la carta de jugador del reverso para sumarla a tu mano. Esto desata un bucle jugable espectacular y lleno de adrenalina-

Unstoppable es bastante táctico

Cada baja te da nuevas herramientas para machacar al siguiente alienígena o matón de turno, rebotando por el escenario como un pinball humano. A nivel táctico, las partidas a Unstoppable son un constante ejercicio de resolución de incendios inmediatos, donde el 90% de tus decisiones se centran en salir del apuro actual. El juego te empuja a tomar decisiones arriesgadas y a jugar con fuego a través de su mercado de mejoras superiores e inferiores.

Estas mejoras convierten tus cartas básicas de Unstoppable en auténticas armas de destrucción masiva, pero cuidado: cada mejora que adquieres también vuelve mucho más afilado y peligroso al enemigo que está impreso en el reverso. Aunque el objetivo final de Unstoppable es derrotar a un jefe colosal, de entre los 3 que hay en la caja, pronto te das cuenta de que los jefes actúan más como un decorado o un medidor de campaña.

El auténtico enemigo en cada sesión de Unstoppable es el tiempo y la pérdida de velocidad de tu motor de cartas. El juego nos exige masticar búnkeres enteros de esbirros de manera eficiente para que el jefe final acabe cayendo por su propio peso, generando un puzle matemático sesudo y muy exigente. Esto lo hace ser un juego muy táctico en el que sin darte cuenta, se va desarrollando la partida o caes con el equipo si te equivocas.

Crea tu mazo de forma muy original

Este enfoque tan volcado en el poder del jugador hace que, por desgracia, los enemigos de Unstoppable acaben sintiéndose un poco planos y sin mucha variedad. Carecen de habilidades de texto complejas que alteren la partida de forma única, derivando toda la carga estratégica a las combinaciones que tú seas capaz de desplegar. Aun así, los combos locos que se pueden ejecutar son tan satisfactorios que compensan con creces este punto oscuro.

Aunque Unstoppable brilla con luz propia como una experiencia en solitario, el manual incluye un modo para dos jugadores que funciona sorprendentemente bien sin romper el núcleo del juego. En esta modalidad cooperativa, cada jugador gestiona su propio mazo y sus amenazas, pero se abre la opción de saltar al campo de batalla del compañero para echar un cable. Esto nos ha gustado mucho para interactuar entre los jugadores.

Si nos adentramos en el apartado de los componentes, la propuesta de Gen-X Games resulta ser tan valiente como minuciosa por la gran cantidad de mazos que se deben desplegar. El juego requiere barajar multitud de cartas con formas particulares y un constante proceso de enfundar y desenfundar cartas y pestañas de mejora en mitad de la partida. Aunque el diseño de las cartas con ventanas recortadas es ingenioso, en la práctica el despliegue puede resultar un tanto delicado y requiere cierta precisión milimétrica para que las fundas no se enganchen.

De todas formas, es un juego de gran calidad, incluye fundas propias y todo bien ordenadito en la caja, al más puro estilo Slay the Spire. Nos ha gustado mucho esto y lo agradecemos. También el arte de las cartas es genial por sus ilustraciones. Unstoppable es un juego para 1 o 2 personas con partidas que suelen durar más de 45 minutos (dependiendo) pero que son muy entretenidas. Es un soplo de aire fresco en lo que a deckbuilders se refiere. Rápido, frenético y táctico.