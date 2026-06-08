5-Minute One Piece reseña – ¿Podrás vencer en solo 5 minutos?

Los fans de One Piece están de enhorabuena porque Asmodee nos trae la propuesta de 5-Minute One Piece que os va a volar la cabeza. En este divertidísimo título cooperativo, nuestra única misión será encarnar a la emblemática tripulación del Going Merry y abrirnos paso a contrarreloj por las islas de las dos primeras temporadas de la serie de Netflix, superando combates desesperados antes de que el temporizador del teléfono llegue a cero.

La mecánica de este juego rompe por completo con los turnos pausados para ofrecer partidas en ráfagas cortas de apenas cinco minutos, algo ideal para mantener enganchados a los más jóvenes de la casa sin agotar la paciencia de los adultos. En 5-Minute One Piece, no vale escaquearse ni pararse a pensar demasiado; el diseño nos obliga a tomar decisiones cooperativas sobre la marcha mientras os enfrentáis a los peligros del tablero.

5-Minute One Piece nos lleva a la serie

Aunque el sistema hereda la fórmula del aclamado 5-Minute Dungeon, se nota el mimo de los creadores a la hora de adaptar las habilidades únicas de los seis héroes disponibles. Tenemos 6 personajes de la serie con su mazo propio, tendremos que elegir y cooperar con las cartas que tenemos para ir eliminando cartas. Para ello habrá que sacar los símbolos que se nos pide en la carta de desafío. Y el caos está garantizado

Algo que nos ha gustado mucho es el apartado estético Olvidaos de capturas de pantalla borrosas sacadas de un episodio; la edición de 5-Minute One Piece utiliza imágenes promocionales en alta definición que entran por los ojos si os gusta la estética de la serie. Además, si utilizáis su aplicación oficial de temporizador, os acompañará una voz en off que interactúa con vosotros según el tiempo restante, esto le da más inmersividad al One Piece.

Un gran juego cooperativo

A diferencia de otros juegos basados en grandes licencias que exigen conocer el lore al dedillo, las dinámicas de 5-Minute One Piece equilibran la balanza con mucho acierto para todo tipo de públicos. No hace falta saberte la serie para poder disfrutar del título. El diseño se ha estructurado de forma tan inteligente que funciona para todos. Y cubre cronológicamente los eventos hasta el Reino de Drum haciendo que no haya spoilers por si te animas a ver la serie.

Las partidas son frenéticas, rápidas y este 5-Minute One Piece no te permite parar ni un solo segundo. El tiempo pasa muy rápido y vas a querer jugar una y otra partida. Vas a querer cambiar de personaje para observar los mazos particulares de cada uno y se van a sumar amigos rápidamente. Es cierto que es un juego con algo de dificultad, pero ahí radica su interés, en quedarse a punto de vencer y querer hacer otra ronda para conseguirlo.

5-Minute One Piece nos ha encantado. Conocíamos la franquicia pero nunca habíamos jugado, sin embargo este título nos ha enamorado hasta tal punto que ya queremos jugar a alguno más de los disponibles. Y estamos seguros de que a vosotros y a vuestro grupo de amigos os va a pasar lo mismo. La calidad de los elementos y su versatilidad y rejugabilidad hacen de este título un acierto para sacarlo a la mesa de forma muy habitual.