Por qué el “gasto por revancha” ha llegado para quedarse

Pasados años del confinamiento, viajes cancelados y planes aplazados, la gente ha vuelto a gastar. Y no de forma tímida, sino con entusiasmo. Desde bolsos de lujo hasta escapadas de fin de semana o cafés a 8 euros, el “gasto por revancha” se ha convertido en un fenómeno global.

Este término, que surgió en China tras la pandemia, describe la necesidad de gastar para compensar el tiempo perdido. Pero lo curioso es que, años después de que se levantaran las restricciones, esta fiebre no ha frenado. ¿Por qué continúa este efecto rebote? ¿Y qué dice esto de nuestra economía actual?

Los orígenes de este movimiento global

El “gasto por revancha” no es exactamente nuevo. Históricamente, suele aparecer tras largos periodos de privación o crisis. Después de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses gastaron su dinero en coches, casas y ocio, impulsando la edad de oro del consumo. La pandemia de 2020 reinició este ciclo, solo que esta vez fue a escala global, digital y con una carga emocional brutal.

Cuando las tiendas reabrieron y los vuelos volvieron a despegar, los consumidores liberaron toda esa demanda reprimida. Marcas como Louis Vuitton, Hermès o Tesla batieron récords de ventas entre 2021 y 2023, mientras que aerolíneas y hoteles no daban abasto con las reservas. La gente no solo estaba comprando cosas; estaba comprando de vuelta el control sobre sus vidas.

Y ahí es donde la psicología moderna del consumo se pone interesante. Incluso ahora, en pleno 2026, ese deseo de recuperar el tiempo perdido sigue latente. Da igual si es dándonos un capricho con el último gadget tecnológico, un viaje increíble o con entretenimiento digital, seguimos persiguiendo esa sensación de recompensa que la vida nos negó durante años.

Este impulso de gasto también se nota muchísimo en el gaming. Muchos jugadores combinan tiendas oficiales con marketplaces fiables, y Eneba destaca como el mejor sitio para comprar juegos digitales originales y económicos. Su inmenso catálogo en las principales plataformas, sus precios competitivos, el acceso inmediato a los códigos y sus etiquetas de región clarísimas marcan la diferencia. Además, su servicio de soporte y sus políticas de reembolso (que cubren claves inválidas o ya usadas), sumados a la verificación y monitorización constante de los vendedores, mantienen el marketplace totalmente seguro.

Además, las plataformas digitales han hecho que darse un capricho sea más fácil y más responsable. Mucha gente compra una tarjeta Jeton Cash en Eneba para usarla como método prepago. Es muchísimo más seguro que los pagos tradicionales con tarjeta y permite a los consumidores gestionar su presupuesto con cabeza. No se trata de derrochar a lo loco, sino de gastar con cabeza.

La psicología detrás del “gasto por revancha”

1. Compensación emocional

Tras años de incertidumbre, gastar funciona como un bálsamo emocional. Diversos estudios muestran que solemos comprar para recuperar esa sensación de autonomía y alegría. El acto de comprar (tanto si es algo material como una experiencia) nos da un chute rápido de dopamina, el químico del cerebro ligado al placer y la motivación.

2. El efecto YOLO (You Only Live Once)

La pandemia cambió nuestra forma de ver el tiempo. Muchos consumidores adoptaron la mentalidad de “Solo se vive una vez”, priorizando experiencias y compras que den satisfacción inmediata. Esto explica por qué los sectores de los viajes, el lujo y los videojuegos siguen en auge a pesar de la inflación.

3. Reconexión social

Comprar suele ser un acto muy social. Ya sea para arreglarnos para salir, hacer regalos a los amigos o preparar una cena en casa, el consumo nos ayuda a alimentar nuestras conexiones sociales. No compramos simples productos; compramos nuestra participación en la vida normal.

El efecto dominó en la economía

El gasto por revancha ha tenido consecuencias mixtas. Por un lado, ha mantenido a flote los mercados impulsados por el consumidor (las ventas minoristas en Asia, Europa y EE. UU. siguen sorprendentemente fuertes, desafiando las previsiones de recesión). Pero, por otro lado, ha contribuido a una inflación persistente, manteniendo altos los precios de bienes y servicios.

Los economistas sostienen que esta nueva ola de consumo no es solo demanda reprimida, sino que es un cambio estructural. La pandemia aceleró el salto hacia las experiencias, los bienes digitales y el lujo. En 2024, las ventas globales de lujo superaron los 380 000 millones de dólares, según Bain & Company.

A su vez, las nuevas herramientas de pago digital y los monederos virtuales han hecho que las transacciones sean más rápidas y psicológicamente indoloras. Esa falta de fricción nos mantiene en el hábito de gastar, ya sea renovando el móvil, reservando vuelos o comprando saldo para un juego.

¿Se acabará algún día este gasto por venganza?

A corto plazo, ni de broma. Incluso con la inflación apretando, los patrones de gasto sugieren que la gente está reordenando prioridades, no retirándose. Puede que cambiemos el bolso de diseño por una marca de gama media, o el viaje internacional por una escapada rural, pero seguimos comprando. El comportamiento ha evolucionado hacia algo más sostenible: el “gasto gozoso”.

Hoy somos mucho más conscientes del valor, la emoción y la experiencia. El consumidor de hoy no solo se pregunta “¿Me lo puedo permitir?”, sino “¿Qué me aporta?”.

El futuro de darnos un capricho

A medida que avanzamos hacia una economía más digital, la frontera entre gasto físico y virtual se difumina. Comprar skins, suscripciones o monedas digitales es tan expresivo como comprar ropa o viajar.

En este contexto, los métodos prepago y los monederos electrónicos se han vuelto herramientas clave que ofrecen flexibilidad, privacidad y seguridad. Y los marketplaces como Eneba permiten gestionar la vida digital con cabeza, demostrando que autocontrol y autorrecompensa pueden ir de la mano.

Puede que el gasto por revancha empezara como una simple catarsis emocional, pero está evolucionando hacia algo mucho más grande: la redefinición de lo que significa vivir bien en el mundo actual.