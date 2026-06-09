One Military Camp análisis – El Theme Park de la guerra

Ya tenemos con nosotros One Military Camp, el aclamado título de los españoles Abylight Studios, que da el salto definitivo a la arquitectura técnica de Nintendo Switch 2. Tras conquistar a los jugadores de PC con su inteligente mezcla de humor, entrenamiento de reclutas y optimización de recursos, esta versión nos invita a construir el campamento definitivo en cualquier lugar. Y llega con un montón de referencias a títulos bélicos.

El guion nos sitúa en una campaña con un tono satírico y desenfadado donde el malvado dictador Dragan ha conquistado prácticamente todo el territorio de la región. Nosotros encarnamos al último sargento capaz de levantar una base desde las cenizas, reclutar a ciudadanos comunes y entrenarlos en divisiones especializadas como espías, pilotos o cocineros. La verdad es que a priori suena divertido, y realmente lo es.

One Military Camp es pura estrategia

La jugabilidad de One Military Camp se adapta de forma magistral a las posibilidades de la nueva consola de Nintendo. Hemos experimentado un sistema de control híbrido soberbio que aprovecha tanto la precisión de la pantalla táctil para arrastrar carreteras y colocar edificios, como una distribución de botones intuitiva en los mandos para navegar por los menús. También el sistema de ratón está muy bien integrado. Y nos recuerda a Theme Hospital.

Las primeras misiones de este One Military Camp nos servirán como tutorial de cómo hacer funcionar básicamente el campamento. Tendremos que construir barracones, almacenes, tener a los proveedores listos. Y contratar personal para que funcione y darle un sitio donde dormir. Luego cuidar a los soldados y entrenarles lo mejor posible para ir recuperando poco a poco el territorio ocupado por Dragan y desbloqueando nuevas cosas.

Nos ha gustado bastante el hecho de que a cada nueva pantalla vamos a tener cosas nuevas por ver. El juego tiene bastante chicha en su parte de campaña. Pero si quieres extrapolar todo lo aprendido aquí, podremos jugar un modo sandbox donde poder construir el mejor campamento militar de One Military Camp que se haya imaginado. Tu habilidad es el límite. El rollo de Theme Park pero en temática militar realmente nos ha encantado.

Que no se despiste ningún soldado

A nivel gráfico el juego cumple bastante bien. No estamos hablando de un triple A con un presupuesto grandioso, estamos hablando de un título con recursos limitados que los sabe aprovechar muy bien. Los mapas y las animaciones son buenas y las melodías de carácter militar le dan ese toque al juego. Por supuesto que, al ser de origen español, lo tenemos traducido mediante subtítulos al castellano, algo que se agradece.

One Military Camp es una gran oportunidad para disfrutar de este pozo de horas estratégico en cualquier parte. Logra equilibrar a la perfección la profundidad de la microgestión, como controlar el sueño de los soldados, el mantenimiento de suministros y la eficiencia energética de las instalaciones. Bebe de la fuente de los grandes de la gestión pero le da su particular carisma. Si eres amante del género de la estrategia, no te decepciona. Lo recomendamos.