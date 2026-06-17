1348 Ex Voto análisis – La Italia medieval es un lugar hostil

1348 Ex Voto es el primer lanzamiento del estudio Sedleo, producido por Dear Villagers que ha visto la luz recientemente en PC a través de Steam y PS5.

La acción nos traslada a la Italia en el año 1348, coincidiendo con el pico de mortalidad de la peste negra en la región. Nos presenta un escenario desolador, marcado por la presencia del fantasma de la peste amenazando la población, el fanatismo religioso y la muerte siempre acechando. En este contexto nos pondremos en la piel de Aeta, una joven caballera huérfana, que ha heredado las enseñanzas con la espada de su padre.

El personaje cobra vida mediante captura de movimiento, por parte de la actriz Alby Baldwin. Tras una serie de acontecimientos al inicio de la historia, la motivación vital de Aeta es encontrar y rescatar a Bianca. El juego acierta al apostar por una historia que convierte en un viaje de supervivencia, lealtad y sacrificio puramente personal.

UNA AMBIENTACIÓN PRECIOSA Y DESOLADORA

El entorno por el que nos movemos con Aeta, la recreación de esa Baja Edad Media es un aspecto destacable de 1348 Ex Voto. Los entornos logran transmitir la asfixia y la podredumbre de una sociedad en peligro constante por las enfermedades e invasiones. En el mapa encontramos aldeas abandonadas, caminos embarrados y monasterios en ruinas, que nos invitan a una ligera exploración para encontrar coleccionables.

Dentro de un avance de la historia y por los decorados estrictamente lineal, podemos desviarnos para enriquecer el mundo que nos rodea. Encontrar pequeñas capillas y pararnos a leer las descripciones sobre los santos o las supersticiones médicas de la época aporta un trasfondo interesante. Respecto a las interacciones con el entorno y el ambiente, vemos claras inspiraciones en otros títulos de la industria. Vemos influencias de Hellblade: Senua’s Sacrifice, o A Plague Tale.

COMBATE Y PROGRESIÓN DEL PERSONAJE

En cuanto a la progresión del personaje, 1348 Ex Voto cuenta con un pequeño árbol de habilidades y mejora de estadísticas. Estas, se centran por una parte en la mejora de las habilidades base de Aeta, o bien le desbloquean nuevas formas de ataque con la espada. Por otro lado, tenemos la personalización de la espada, que también podremos mejorar para conseguir diversos efectos que nos den ventaja en la batalla.

No obstante, el control de Aeta se percibe tosco y el combate resulta rígido e impreciso, lo que penaliza más la experiencia. El diseño de niveles plantea secciones de plataformas simples, o pequeños puzles de mover objetos, que terminan por resultar frustrantes. El problema es la rigidez de respuesta del juego a la hora de posicionar al personaje antes de saltar, agacharse o subir un muro. La sensación permanente es la de estar batallando contra el propio motor del juego y no contra los obstáculos físicos que plantea la propia historia.

EDICIONES FÍSICAS DE 1348 EX VOTO

Dentro del lanzamiento de 1348 Ex Voto, contamos con ediciones en digital y físico. Las ediciones físicas vienen de parte de Meridiem Games y cuentan con material adicional muy cuidado en detalle, como complemento al juego. Por un lado, tenemos 1348 Ex Voto Limited Edition que incluye, el juego para PS5, una carta de Aeta y libro de arte descargable. Por otro lado, 1348 Ex Voto Golden Edition que incluye, además, una funda especial, un libro de arte en físico y un parche de tela.

En definitiva, 1348 Ex Voto cuenta con una ambientación cuidada y diseñada por Unreal Engine 5 que queda deslucida por la rigidez de los controles. Esto evidencia el esfuerzo de Sedleo por crear atmósferas absorbentes y detalladas, y como las consecuencias del apartado técnico pueden pasar factura a un lanzamiento.