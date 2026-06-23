Xenoblade Chronicles brilla con luz propia en Nintendo Switch 2

Hay juegos que se te quedan grabados a fuego, y la epopeya de Shulk es, sin duda, uno de ellos. Por eso, saber que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition se muda al nuevo hardware de Nintendo no es solo una buena noticia; es la excusa perfecta para volver a perderse en un mundo que ya nos robó el corazón en su día. Esta nueva versión no se conforma con cumplir el expediente, sino que exprime la potencia de la consola plenamente. Y llega por sorpresa.

Lo primero que os va a volar la cabeza en cuanto toméis los mandos es la suavidad. El juego da por fin el salto a los 60 fotogramas por segundo, y creednos, el cambio se nota desde el primer segundo. Correr por los escenarios de Xenoblade Chronicles es una delicia visual, pero donde de verdad se agradece es en los combates.

Xenoblade Chronicles da un gran salto

Estos controles son tan buenos que ahora se sienten el doble de dinámicos y fluidos. Además, el horizonte ya no se emborrona como antes: la distancia de dibujado ha mejorado una barbaridad, la vegetación es muchísimo más viva y las texturas lucen con una nitidez que hace justicia al diseño artístico original. Sin duda es un cambio notable para este Xenoblade Chronicles.

Pero no todo es fachada. Monolith Soft y Nintendo han querido mimar a los fans introduciendo el Ether Jet, un vehículo de alta velocidad que convierte la exploración de los mapeados kilométricos de Xenoblade Chronicles en un auténtico parque de atracciones, sumando incluso divertidos modos de carreras con recompensas.

Si a esto le añadimos tiempos de carga casi inexistentes, nuevas tramas secundarias, más opciones de equipamiento y líneas de diálogo inéditas para los momentos de afinidad entre personajes, queda claro que estamos ante una carta de amor a la saga. Si te gustó el juego o si quieres descubrirlo en Nintendo Switch 2, esta es una oportunidad increíble para hacerte con este Xenoblade Chronicles Definitive Edition para Switch 2.