NBA The Run análisis – El Renacimiento del Baloncesto Callejero Arcade

Acaba de llegar un nuevo juego de básket callejero al estilo de los 90: NBA The Run se presenta como el heredero espiritual de los míticos juegos arcade ya considerados Retro. Está desarrollado por el estudio independiente Play by Play Studios y es eminentemente multijugador online.

NBA The Run se aleja de la simulación densa e hiperrealista de otras franquicias comerciales, este título nos invita a disputar intensos partidos de tres contra tres donde las leyes de la gravedad no existen. Tras romper tobillos y reventar aros en las canchas más icónicas del planeta, nos damos cuenta de que estamos ante una experiencia competitiva sumamente divertida y directa.

La jugabilidad de NBA The Run apuesta por la espectacularidad y el ritmo frenético en cada posesión de balón. Cuenta con un sistema de control pulido donde los mates estratosféricos, los tapones contundentes y los pases de fantasía se ejecutan con una respuesta de botones impecable. NBA The Run hace que la defensa se sienta física y satisfactoria, introduciendo un sistema de empujones agresivos y mecánicas de anticipación táctica.

NBA The Run es muy adictivo

La fluidez de los partidos es total gracias a la implementación de un código de red con rollback netcode, garantizando que cada finta y cada tiro se sincronicen de manera instantánea en el multijugador en línea. La estructura competitiva gira en torno a los exigentes Torneos de Eliminación Directa que podemos afrontar en solitario o formando escuadrones con amigos a través de internet.

La ambientación de las pistas está sumamente lograda, recreando el ambiente urbano con la emblemática voz del locutor Bobbito Garcia comentando cada jugada espectacular en tiempo real. Sin embargo, en el apartado del contenido nos toca ser directos: el juego sufre por una alarmante falta de modos para un solo jugador, careciendo de una campaña o un modo «World Tour» tradicional y requiriendo conexión obligatoria a los servidores incluso para entrenar.

Además creemos que el staff de jugadores no es demasiado amplio. Hay grandes estrellas actuales pero echamos en falta quizás a jugadores clásicos y más variedad. En NBA The Run, se han erradicado por completo las microtransacciones abusivas y las mecánicas de pago para ganar que empañan a sus competidores directos en la industria actual de 2026. Todo lo desbloqueable se gana jugando, no pagando. Y eso nos ha encantado.

No tiene modos offline

Más allá de los modos principales, los desarrolladores han implementado un sistema de modificadores aleatorios que alteran las reglas del juego según la cancha donde juguemos. Esto hace que las partidas puedan cambiar drásticamente entre jugar a 21 puntos tradicionales, disputar rondas de muerte súbita a 7 tantos o activar canastas donde los mates valen triple por tiempo limitado. Esto le da variedad a cada ronda.

Visualmente NBA The Run apuesta por la estética cel-shading que exprime el rendimiento técnico para ofrecer un acabado artístico tridimensional con mucha personalidad. Los escenarios gozan de grafitis vibrantes y efectos de iluminación que capturan la esencia de las canchas de basket. Sonoramente cumple muy bien y está hasta comentado, pero en inglés. Eso sí, el juego está traducido al castellano mediante subtítulos.

NBA The Run es una reconstrucción notable del baloncesto arcade que triunfa al ofrecer partidos divertidos, un multijugador robusto y una monetización respetuosa. A pesar de su escasez de modos offline, consideramos que Play by Play Studios ha firmado una propuesta fresca e indispensable para los amantes del juego cooperativo callejero. Si te gustaron los NBA Arcade, este The Run te va a encantar, un must have del básket callejero.