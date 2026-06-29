Star Fox análisis – El retorno triunfal de un clásico renovado

Tras un anuncio sorprendente y ver a Fox en la peli de Súper Mario, llega Star Fox. Este título es el remake del juego de Nintendo 64 y se presenta como el gran estandarte técnico para la nueva Nintendo Switch 2. La mítica saga de combate aeroespacial regresa por todo lo alto con una propuesta fresca, con mucho contenido nuevo y con un juego de Naves al más puro estilo años 90. Y nos hemos vuelto a sentir niños jugando a él.

Este Star Fox nace directamente del deseo de revitalizar una propiedad intelectual histórica que llevaba años buscando su identidad moderna tras experimentos conceptuales del pasado. Star Fox rescata la esencia arcade directa del clásico de Nintendo 64, pero expandiéndola gracias a la potencia técnica del nuevo hardware. Fox, el zorro galáctico, regresa fuerte para ocupar el lugar de líder entre los Marios, Donkeys, Samus y Links, un espacio merecido que le corresponde.

El guion de Star Fox nos sumerge en un conflicto de escala geopolítica espacial donde el maquiavélico Andross ha regresado con un ejército biomecánico capaz de consumir sistemas enteros. La narrativa se despliega de forma dinámica mediante comunicaciones de radio en tiempo real durante las misiones, mostrando la gran camaradería entre Fox, Falco, Peppy y Slippy en el habitáculo. Nos sentiremos como dentro de Top Gun mientras la historia avanza.

Innovación en la Jugabilidad de Star Fox y Control Háptico

La jugabilidad de este nuevo Star Fox destaca por una fluidez que exprime de forma magistral la arquitectura y las nuevas capacidades de control de la consola. Nos ha sorprendido su sistema de pilotaje en el que la mítica Arwing responde con una precisión milimétrica a los Joy-Con, eliminando las configuraciones de doble pantalla confusas de la anterior generación. Podemos retocar controles e incluso jugar en modo ratón, que de verdad lo recomendamos.

Una de las cosas que nos ha gustado mucho es que Star Fox no se queda tan solo en un juego de campaña. Cuenta con más modos de juego para sacarle partido. Obviamente la campaña tiene varias dificultades, pero podemos jugar en internet con nuestros amigos o en matchmaking públicos en partidas de 4 vs 4. Las batallas se buscan rápido y tratan de buscar el cargamento y llevarlo a la base, el que más puntos acumula, gana.

Nos ha encantado la rapidez y fluidez de la partida así como la intensidad. Son batallas interestelares en donde debes conseguir eliminar al otro equipo e ir puntuando a medida que los 5 minutos de partida van transcurriendo. Se puede disfrutar perfectamente cuando juegas online con desconocidos, pero lo que más recomendamos es jugarlo con 4 amigos. Y además con el Gamechat y la cámara puedes conseguir replicar tus expresiones en los pilotos.

Evolución de un Clásico y Poderío Técnico

Una de las grandes novedades que destacamos es que a diferencia de las entregas clásicas lineales, el juego apuesta por una estructura de misiones de mundo abierto y zonas de exploración libre dentro de los cuadrantes planetarios. En Star Fox ya no estamos limitados a avanzar en un riel fijo durante toda la partida; ahora podemos elegir el orden de los objetivos, realizar misiones de rescate secundarias… Una libertad que actualiza el modo de juego a estos tiempos.

A nivel gráfico nos ha encantado cómo el remake de Star Fox aprovecha toda la potencia de la Switch 2 para mostrar batallas espaciales masivas sin desfallecer. Nos han encantado los modelados de Fox y de sus compañeros, muy al estilo de lo visto en la peli de Mario. El diseño de sonido es impecable, ofreciendo melodías orquestales épicas que se adaptan dinámicamente a la acción y llegando en español con un doblaje impecable.

Star Fox sin duda recoge todo lo mejor del arcade de los 90 y lo actualiza a 2026. Logra equilibrar con maestría el respeto por la nostalgia con la valentía de innovar en sus mecánicas jugables más tradicionales. Es un título redondo y una joya de la acción aeroespacial que ningún amante de Nintendo debe dejar pasar. Para Nintendo Switch 2 este es un imprescindible si tienes la consola.