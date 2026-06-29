Toledum vuelve a llenar la capital Toledana de juegos de mesa

El festival internacional de juegos de mesa Toledum ha tenido lugar el pasado fin de semana en el Palacio de Congresos del Greco en Toledo. Este festival organizado por Hugo y Gabi acogió a más de 15.000 personas en su segunda edición. En el evento, de entrada gratuita se dieron lugar todo tipo de público, desde abuelos a nietos y desde neófitos en juegos de mesa hasta los jugadores más expertos.

Y es que la gran cantidad de distribuidoras de juegos que tenían su stand en este palacio de congresos permitió el poder disfrutar y probar todo tipo de juegos. Desde los más casuales, entre los que hemos analizado aquí hasta los wargames más complicados. Todo ello con una agradable temperatura dentro de la ola de calor y dentro de finales de un junio que no está siendo nada permisivo, y menos en la sartén de Castilla La Mancha.

Según Hugo, uno de los organizadores, con este Toledum pretenden dar a conocer el mundo de los juegos de mesa a todas las personas que quisieran acercarse al festival. Y es que en este mundo se puede aprender de historia, se puede entretener, se pueden pasar momentos en familia e incluso se puede ayudar a manejar la frustración por la derrota o descubrir que en la vida no todo van a ser triunfos.

Según el organizador, Toledum es ideal por su situación geográfica en el centro de la península y en una comunidad en donde no hay festivales de juegos de mesa. Además, con este evento han pretendido que quien se acerque viva Toledo en su máximo explend0or, se mezcle con la gente y disfrute de la gastronomía y de la historia de la Ciudad de las 3 Culturas. Y es que el Palacio de Congresos estaba situado en pleno casco histórico de la ciudad.

Más de 15.000 asistentes llenaron Toledum

Pero no todo era probar juegos de mesa, en Toledum había todo tipo de tiendas, claro que de juegos de mesa, pero también de dados y editoriales pequeñas queriendo hacerse un hueco entre los más grandes. Pudimos disfrutar de torneos de ajedrez e incluso las finales nacionales de los juegos Catán y Carcassone organizadas por Devir.

Nosotros pudimos disfrutar de juegos como Tic Tac Tumba de Mercurio, el ya analizado Barbecubes de Maldito Games o de todas las novedades de este año y futuras de Asmodee. Pero si nos tenemos que quedar con uno, ese fue Rey Mono, un juego de bazas que te explicaban los propios creadores y padres de los creadores del juego. Sin duda una experiencia muy familiar y divertida.

Uno de los Stands con más puestos era el de nuestros amigos de Tranjis, que traían sus novedades de este año, pero también los juegos que van a sacar de cara al futuro. Entre ellos pudimos jugar a su mayor lanzamiento, Shooter, que saldrá en los próximos meses. Pero también pudimos probar Ecos del Tiempo, Caliente Caliente o Kronologic. Y para los más afortunados, Tranjis mostró el prototipo avanzado de Camboya en Toledum, que va para 2027.

Toledum se ha convertido en un festival de juegos de mesa de referencia nacional. Su segunda edición ha sido un rotundo éxito y ya los esperamos el año que viene. Entre los eventos de juegos de mesa, este Toledum ya se ha hecho un pequeño hueco y comienza a ser una referencia tanto para castellano-manchegos como para el panorama nacional. Esperamos que para 2027 siga creciendo y pueda seguir organizándose una feria de este tipo.