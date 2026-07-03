Sombras de Raccoon City reseña – GTM y Meridiem nos traen otra historia de RE

¿Te has preguntado alguna vez qué ocurrió realmente durante la fatídica noche de 1998 que borró una población entera del mapa? Para responder a esta gran incógnita llega un volumen de investigación indispensable titulado «Sombras de Raccoon City«. Esta propuesta de la editorial GTM Ediciones y con la distribución de Meridiem Games se aleja por completo de la narrativa convencional para adentrarse de lleno en el periodismo de investigación ficcionado sobre el desastre biológico más famoso de la industria del videojuego.

A través de la perspectiva del tenaz investigador ficticio A.C. Peterson, el manuscrito se sumerge directamente en los archivos clasificados que la corporación Umbrella intentó sepultar para siempre. El texto desentierra de forma brillante documentos confidenciales, informes médicos del hospital general y réplicas de autopsias que reconstruyen el colapso absoluto de Raccoon City. No estamos ante una simple cronología de hechos, sino ante un desgarrador mosaico con testimonios inéditos de civiles.

El valor diferencial de esta pieza de colección radica en el rigor documental y el profundo respeto al material original de la franquicia japonesa de Capcom Resident Evil. El equipo de autores, liderado por Ramón Méndez, logra una inmersión atmosférica impecable gracias a las ilustraciones exclusivas del gran artista Álvaro Jiménez. Los bocetos de los personajes principales y los informes de la oficina del Sheriff complementan una lectura sumamente adictiva.

Sombras de Raccoon City es de fans para fans

Asimismo, la obra funciona perfectamente como un repaso histórico de los acontecimientos que marcaron a toda una generación de jugadores. Las doscientas cincuenta páginas de las que consta el volumen fluyen con un ritmo impecable, alternando material artístico de gran calidad con datos técnicos que enriquecen el trasfondo de Raccoon City. Es un esfuerzo titánico por recopilar las vivencias de aquellos policías, sanitarios y ciudadanos atrapados en la pesadilla.

Para los coleccionistas más exigentes de la saga, la edición numerada R.P.D. trasciende el formato impreso tradicional al incluir réplicas físicas de metal de la placa policial y tarjetas de acceso confidenciales. Estas adiciones tangibles convierten la lectura en una experiencia interactiva que expande de manera magistral la mitología de la saga. Es una compra obligada para quienes desean revivir el horror de la epidemia desde una óptica realista.

Este proyecto destaca como un tributo excepcional en tapa dura que ningún seguidor de la franquicia Resident Evil debería dejar escapar en su biblioteca de supervivencia. La minuciosidad con la que se analiza y documenta cada rincón infectado de Raccoon City justifica por completo su adquisición. Eso sí, es una obra hecha con mimo por fans y para fans, no tiene licencia oficial, pero también os decimos que no le hace falta, se disfruta perfectamente. Damos las gracias a Meridiem por el ejemplar para esta reseña.