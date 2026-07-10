Dark Scrolls análisis – Un Roguelite Retro de Devolver Digital

Dark Scrolls es el último lanzamiento de Doinksoft y Devolver Digital. Vio la luz el pasado 22 de junio de 2026 y aterrizó en PC y Nintendo Switch. El sello editorial ya es sinónimo de apuestas atrevidas, estéticas muy marcadas y un particular sentido del humor. Este nuevo título se ajusta perfectamente a ese molde. Tras haber dejado un buen sabor de boca con trabajos anteriores indies como Gato Roboto y Gunbrella, nos sumergimos en una fantasía medieval retro.

UNA MEZCLA DE GÉNEROS: DEL BULLET HELL AL ROGUELITE EN DARK SCROLLS

Dark Scrolls se presenta como una mezcla de géneros de lo más variada. Intenta enlazar la precisión de los plataformas, la tensión de los juegos bullet hell y la estructura de progresión que define a los modernos roguelites. Nos encontramos en un universo de fantasía oscura compuesto por mazmorras laberínticas, donde el objetivo es la supervivencia y superar niveles. No obstante, el encanto del juego reside en una mezcla muy equilibrada de lo más peculiar. Por un lado, encontramos la estética lúgubre y por otro, el humor irreverente, a veces absurdo, que está presente por todo el juego.

Para avanzar en la aventura de Dark Scrolls, contamos con la posibilidad de elegir entre un elenco de múltiples personajes jugables. Encontramos el clásico guerrero, el mago que conjura hechizos o el escurridizo pícaro. Pero el encanto oculto del juego está en que también podremos controlar otros personajes peculiares como Saturn, un pequeño alienígena volador que lleva una ametralladora. La particularidad de las mecánicas de cada personaje nos muestra una profundidad que no esperábamos del juego. Encontramos diferencias en sus misiones secundarias o el enfoque de los combates.

Dark Scrolls es de esos títulos que puede pasar fácilmente por un plataformas de acción en dos dimensiones, evocando de forma inmediata a los grandes referentes de la era de los 16 bits. Podemos encontrar incluso inspiración en algunos títulos como Ghosts ‘n Goblins o Castlevania. Sin embargo, basta con jugar unos segundos para comprobar que el ritmo de ejecución obedece a otras reglas. En combate, el juego tiende más a un shoot’em up, pero mezclado con plataformas 2D.

EL DESAFÍO CONSTANTE DEL AUTOSCROLL

Por otro lado, uno de los rasgos más distintivos de su jugabilidad es el desplazamiento automático continuo o autoscroll. La cámara empuja a los personajes constantemente hacia adelante sin posibilidad de desplazarnos hacia atrás. Esta limitación del espacio de maniobra obliga a calcular saltos sobre la marcha, esquivar oleadas de proyectiles enemigos y limpiar la pantalla sin perder tiempo. Esta decisión de diseño elimina de raíz cualquier opción de exploración pausada o de planificación previa, y deja todo a la improvisación.

En cuanto a los controles, al igual que en los arcades de hace años, los fallos de cálculo en un salto equivalen a penalización grave. Para compensar esta curva de dificultad, el componente roguelite hace acto de presencia mediante un sistema de progresión sostenido en la recolección de cristales. Estos recursos actúan como moneda de cambio para desbloquear sinergias clave. Algunas nos permiten acceder a habilidades pasivas como el robo de vida, invocar elfos de apoyo o aumentar la velocidad de los proyectiles.

Lo que realmente distingue a Dark Scrolls es su modo cooperativo para hasta tres jugadores, disponible tanto en local como online. Aunque el avance automático y la cantidad de elementos en pantalla pueden resultar agobiantes al jugar en solitario, en grupo la experiencia se equilibra. Coordinarse y combinar las distintas habilidades de los personajes transforma un reto muy tenso en un caos tremendamente divertido. En este escenario, hasta la tosquedad de los controles acaba provocando fallos cómicos que lo convierten en un título ideal para disfrutar entre amigos.

CONCLUSIÓN

En definitiva, Dark Scrolls es una propuesta directa, muy exigente con el ritmo, pensada para quienes disfrutan de un buen reto sin demasiados filtros. Necesitas la paciencia para adaptarte a sus físicas y, sobre todo, contar con un par de amigos para compartir risas y llantos. Este cruce de plataformas y disparos es una opción fantástica para echar unas partidas estas tardes de verano.