EA Sports UFC 6 análisis – La democratización de las Artes Marciales Mixtas

EA Sports UFC 6 regresa hasta nuestras consolas y PCs con una nueva propuesta, la más ambiciosa hasta la fecha, sobre las artes marciales mixtas y su campeonato oficial. Desarrollado minuciosamente por el equipo de EA Vancouver y distribuido globalmente por EA Sports, depara una plétora de contenido para los fanáticos de las MMA. Enfocándose En el acceso sencillo de todo el mundo, este UFC 6 rompe los moldes del octógono.

La gran novedad tecnológica que introduce esta esperada entrega es la implementación de la tecnología Sapien, integrada en el motor gráfico Frostbite Engine junto a sistemas de captura de movimiento Markerless Capture. Esta compleja arquitectura de nombres se traduce en una anatomía de los luchadores mucho más definida y realista, un aspecto técnico absolutamente clave en el desarrollo visual de EA Sports UFC 6.

Con más de cien variantes nuevas en los golpes y movimientos característicos UFC 6 recompensa enormemente a los jugadores que conocen el comportamiento real de las estrellas del octágono. Los impactos se sienten brutales y poderosos gracias a unas físicas de muñeco de trapo fantásticas que elevan el impacto de los noqueos en el juego. Además con la cantidad de contenido, no nos vamos a quedar cortos, hay mucha variedad de peleadores.

UFC 6 democratiza la MMA para todos

Sin embargo, la adición más llamativa de esta edición es el denominado Flow State, un medidor de rendimiento que altera el transcurso de los combates. Al cumplir con éxito las tendencias y las virtudes estratégicas de nuestro personaje, la pantalla se tiñe de blanco y negro para potenciar el coeficiente de lucha y la precisión en EA Sports UFC 6. Esto permite dar golpes terribles y tornar el combate a nuestro favor. Forma parte del arcade pero nos ha gustado.

A nivel de modos de juego tenemos una gran variedad. La auténtica joya de la corona a nivel de inmersión es el nuevo modo Salón de Leyendas, una espectacular galería interactiva que debuta con fuerza en EA Sports UFC 6. Los amantes de la MMA quedarán maravillados reviviendo en primera persona las peleas más memorables de leyendas del deporte como Max Holloway, Zhang Weili y Alex Pereira.

Por otra parte, los amantes de la narrativa clásica encontrarán en el modo cinematográfico El Legado un interesante prólogo para afrontar el Modo Carrera del videojuego. Encarnando al joven Chris Carter, quien tiene el camino abierto por el éxito de su padre, viviremos una historia lineal con actores de voz profesionales que expande el trasfondo dramático en EA Sports UFC 6.

Historia y actualidad en el roster de peleadores

Y si lo que queremos es llevar nuestra carrera o la de uno de los luchadores reales de UFC 6, tenemos el modo Carrera UFC. Además, contamos con El Gimnasio y la sección de desafíos de Desafíos semanales que aportan la frescura constante necesaria para ganar recompensas estéticas y skins en EA Sports UFC 6.

Una vez encerrados en el octágono, la jugabilidad base de esta entrega mantiene intactos los cimientos de la simulación clásica de la serie, donde los derribos y la lucha de suelo se controlan con los sticks analógicos y exigen paciencia. Pero también tenemos la introducción de opciones de accesibilidad avanzadas, como los asistentes de control offline y el preajuste para usuarios primerizos en EA Sports UFC 6.

La accesibilidad y los tutoriales interactivos para nuevos usuarios han sido otro de los grandes focos de atención por parte de EA Vancouver, permitiendo modificar la velocidad general de la simulación. Estas avanzadas herramientas de aprendizaje visual facilitan la asimilación del complejo sistema de modificadores de botones empleado en EA Sports UFC 6. El modo práctica se convierte rápidamente en una parada de carácter obligatorio para dominar el juego en todos sus aspectos.

Vive cada combate como si fuera real

A nivel de multijugador en UFC 6 contamos con el Crossplay que permite disfrutar de peleas entre consolas diferentes y PC. Esto hace que la base de usuarios peleando sea prácticamente inacabable. Eso sí, se echa un poco de menos una red un poco más estable, ya que si topas con un jugador con una mala conexión, vas a poder sufrir bastante en este UFC 6 por el lag o por movimientos fantasma.

En cuanto a la parte gráfica, UFC 6 se despliega como un auténtico espectáculo televisivo gracias a un soberbio sistema de iluminación ambiental dinámico único para cada pabellón y un gran realismo en la recreación de los peleadores, las heridas y la sangre. También destaca su apartado sonoro con todas las voces en inglés. Se agradece que hayan traducido el juego al castellano y cada pelea se vive como un combate real, lo pretende y lo consigue.

EA Sports UFC 6 supone una evolución técnica indudable para la saga que logra equilibrar la simulación profunda y el dinamismo espectacular del formato más arcade de lucha. Con un robusto plan de soporte y modalidades tan bien ejecutadas como el Salón de Leyendas, estamos ante un título imprescindible para los entusiastas del octágono. Sin duda candidato al GOTY de juegos de lucha por mérito propio, Ya puedes partir caras usando a Topuria.