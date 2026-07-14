Epochs: El camino de las Culturas análisis – Civilization hecho juego de mesa

Epochs: El camino de las Culturas acaba de llegar hasta nuestras mesas de la mano de los amigos de Devir. Este es un título que condensa la evolución de la humanidad a lo largo de tres grandes eras (Antigua, Medieval y Moderna) en partidas que rondan las tres horas de duración. Es un juego intenso y se puede jugar con hasta 4 personas. Prepárate una buena bebida porque se viene una tarde inmerso en la historia.

El juego se desarrolla a lo largo de 18 turnos fijos (6 por cada época), lo que obliga a los jugadores a optimizar cada decisión sin margen para el error. El motor principal de Epochs se apoya en un sistema de tecnologías donde las cartas de invento dictan el rumbo científico, económico y cultural de cada sociedad, permitiendo que las decisiones tomadas en los primeros compases tengan un impacto directo y acumulativo en la era moderna.

Mecánicamente, Epochs destaca por una fase de acción muy interconectada y procedimental que cuenta con ocho opciones posibles. El desarrollo es un auténtico rompecabezas de requisitos. Por ejemplo, para expandir tus ciudades necesitas mejoras de gobierno, y para avanzar en tu sistema gubernamental requieres la cultura que otorgan las maravillas o la investigación.

Epochs tiene mucha rejugabilidad

Fiel a la filosofía 4X, el mapa modular de Epochs se revela de forma jerárquica durante la primera era, obligando a conectar los terrenos de forma coherente (océanos con océanos, llanuras con llanuras), lo que garantiza que la geografía del mundo evolucione de manera completamente distinta en cada partida. Esto permite que el título pueda ser rejugado y que cada partida sea distinta a la anterior.

En cuanto a la faceta militar y la conquista de territorios, Epochs opta por una vía sorprendente al abstraer por completo los combates en el tablero. No encontraremos un despliegue tradicional de miniaturas o tropas moviéndose por el mapa; en su lugar, el poderío militar se gestiona mediante dos cartas activas (unidad principal y de apoyo) y la ocupación se representa de forma macro mediante cubos y ciudades.

Las batallas calculan la fuerza combinada y las ventajas de las cartas mediante tiradas de dados, otorgando al vencedor beneficios basados en la diferencia de fuerza para reemplazar los componentes del rival. El sistema de conflicto de Epochs introduce un factor de riesgo psicológico fascinante a través del estatus de «belicista». Si un jugador decide atacar un asentamiento neutral o el territorio de un rival, debe declararse abiertamente en guerra.

Ser belicista puede penalizar en la partida

A partir de esa declaración se colocará una etiqueta que le acompañará de forma obligatoria durante el resto de la época en curso al jugador belicista. Entrar en este estado puede ser lucrativo por el botín, pero penaliza de inmediato la economía al destruir las rutas comerciales en el mapa, reduce drásticamente los ingresos de cultura y cuelga una diana gigante en la espalda del agresor de Epochs

La rejugabilidad de Epochs es sobresaliente ya desde el juego base gracias a la inclusión de seis tableros de civilización completamente asimétricos. Cada nación cuenta con cuatro habilidades únicas, dos de las cuales permanecen bloqueadas al inicio y se activan mediante acciones gratuitas a lo largo de la campaña. Esta asimetría de facciones y los demás componentes aseguran una partida diferente cada vez que se saca a jugar el título.

En el apartado de producción, Épochs destaca por su mimo temático y su cuidada dirección artística en las cartas. La escala del mapa se adapta de forma milimétrica al número de jugadores para forzar la interacción por el control de áreas y la explotación de recursos naturales valiosos. Es un título exigente que requiere un generoso despliegue en mesa y un grupo de juego dispuesto a sumergirse en una experiencia densa, estratégica y de varias horas.

Epochs: El camino de las Culturas es una excelente adición al catálogo de Devir para los amantes de los juegos de civilizaciones pesados y el género 4X. Logra que la transición entre la antigüedad y la era moderna se sienta orgánica, satisfactoria y repleta de decisiones con un peso estratégico real. Con una gran producción, este título dará todo lo que buscan los amantes de la estrategia, de las civilizaciones y de este género.