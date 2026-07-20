LEGO Ideas #21368 Peanuts: La Caseta de Snoopy – Un set para nostálgicos

LEGO Ideas #21368 Peanuts: La Caseta de Snoopy es un set que ha puesto recientemente a la venta LEGO. Su lanzamiento conmemora el 75 aniversario de la icónica tira cómica de Charles M. Schulz, que se cumplió en octubre de 2025. Este set apunta directamente a la fibra sensible y nostálgica que nos rodea, además de mantener a Snoopy, como personaje de la cultura pop, presente.

SNOOPY ARRASA EN LEGO IDEAS

Antes de entrar en materia de diseño, es fundamental entender de dónde viene este producto. La línea LEGO Ideas es la democratización del diseño al ser los propios fans quienes proponen y votan los modelos que LEGO lleva a producción. Que un diseño basado en la pandilla de Peanuts haya superado todas las cribas oficiales demuestra el innegable poder intergeneracional de Snoopy.

Estamos ante un set de 964 piezas con un precio de venta al público en torno a los 79,99 euros. Sus dimensiones, de aproximadamente 25 cm de altura, 17 cm de anchura y 14 cm de profundidad, lo convierten en una pieza de exposición idónea. No es un armatoste que exija despejar medio salón o despacho, pero cuenta con el tamaño y personalidad suficientes para llamar la atención. El rojo de la caseta sobre la base de césped respeta al milímetro la paleta de colores original de los cómics.

La versatilidad de la configuración de este set nos permite variar entre determinados escenarios y recrear momentos distintos. Los diseñadores han tenido la brillante idea de incluir una figura de Snoopy completamente articulada y modular. En lugar de limitarnos a una postura fija de exposición, el kit incorpora dos juegos de patas. Este cambio de configuración nos permite ponerlo sentado o de pie, y tiene también dos cuellos intercambiables para que esté tumbado o levantado.

LA VERSATILIDAD DEL DISEÑO Y SUS MÓDULOS

Esto nos permite alternar en diferentes versiones ya que podemos sentar a Snoopy frente a su máquina de escribir. También podemos ponerlo de pie junto a su inseparable amigo Woodstock, o recrear la pose más legendaria de todas: descansando bocarriba sobre el tejado. Esta modularidad hace que no nos olvidemos al cien por cien del set una vez construido y se quede en una estantería. Esta versatilidad nos invita a interactuar con el set de forma periódica para cambiar la disposición.

A simple vista el exterior de la caseta de Snoopy es una fiel recreación, pero el verdadero as en la manga está en su interior. Siguiendo una tendencia de diseño muy aplaudida en lanzamientos recientes de LEGO, la caseta no es un simple bloque macizo. El diseño permite retirar el tejado y la estructura de su base y abrir las paredes laterales de par en par.

Al desplegar estos paneles interiores, nos encontramos un fondo que representa un cielo nocturno estrellado. Además, para acompañar esta escena nocturna, el set incluye las piezas necesarias para recrear un pequeño campamento. En esta escena, Snoopy y Woodstock pueden sentarse junto a una hoguera simulando tostar nubes de azúcar. Este nivel de detalle oculto es lo que convierte el set en un artículo de coleccionista refinado que premia la curiosidad de quien lo monta.

ALGUNOS DETALLES EXTRA

En el set de LEGO de Snoopy, todas las decoraciones vienen impresas directamente en los bloques. Esto no solo facilita el proceso de montaje al eliminar las pegatinas de la ecuación, sino que garantiza una durabilidad en el tiempo. También hay que resaltar el uso inteligente de las piezas LEGO para formar articulaciones y curvas que logran que Snoopy mantenga exactamente su silueta característica. Por último, no podemos quedarnos sin mencionar que echamos en falta a Charlie Brown.

En definitiva, esta caseta es mucho más que ladrillos de plástico, es un recordatorio constante del carisma de Snoopy. Aunque echamos en falta a Charlie, la genialidad del diseño modular, su versatilidad, las piezas impresas y la magia del interior estrellado no pasan desapercibidas. Estos detalles hacen del set LEGO Ideas #21368 Peanuts: La Caseta de Snoopy un must de los fans del beagle más carismático de la historia.