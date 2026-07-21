Xbox Retro 8BitDo reseña – La nostalgia de los 2000 regresa con fuerza

En el panorama actual de los videojuegos, la nostalgia se ha convertido en un motor de diseño fundamental para muchas marcas de periféricos. Entre todas ellas, 8BitDo destaca por su capacidad única de fusionar la estética de las consolas clásicas con las exigencias tecnológicas de los jugadores modernos. En esta ocasión, nos adentramos en su espectacular línea inspirada en la Xbox original de principios de los 2000 de plástico verde translúcido y negro.

Comenzamos el recorrido con el 8BitDo Ultimate 3-Mode Controller Xbox Edition, un mando que evoluciona la aclamada línea Ultimate de la marca para ofrecer compatibilidad total. Este dispositivo destaca por su versatilidad, ya que cuenta con conexión por cable certificada para Xbox Series X|S y Xbox One, además de conectividad inalámbrica de 2.4 GHz y Bluetooth para Windows y Android.

Al sostenerlo por primera vez, las sensaciones táctiles del 8BitDo recuerdan de inmediato a los mandos de alta gama, con un agarre ergonómico texturizado y sticks analógicos con efecto Hall que previenen por completo el molesto drift. Durante las sesiones de juego en títulos de acción rápida o conducción, la respuesta de los gatillos con vibración por reflejo es impecable, que se amplía con la comodidad de uuna base para poder cargar el mando.

8BitDo trae 4 pariféricos para revivir los 2000

El corazón de la productividad y el juego recae sobre el 8BitDo Retro 87 Mechanical Keyboard Xbox Edition, un teclado de formato TKL (87 teclas) que recrea a la perfección la estética de la primera consola de Microsoft. Este teclado monta una estructura muy sólida con placa de aluminio y teclas de ABS de doble capa en perfil MDA, lo que garantiza una durabilidad extrema y un tacto premium.

En el apartado técnico, incorpora interruptores mecánicos lineales Kailh Jellyfish X y una PCB hot-swap que permite intercambiar los switches del 8BitDo sin soldaduras. Las sensaciones al jugar o escribir con él son sumamente satisfactorias: el recorrido de las teclas es suave, acústicamente agradable y carece de fatiga tras largas horas de uso, apoyado por su conectividad de tres modos (Bluetooth 5.0, 2.4G y cable) y una generosa batería de 2000 mAh.

Para aquellos usuarios que echan de menos el bloque de navegación numérica en los teclados compactos, el 8BitDo Retro 18 Mechanical Numpad Xbox Edition es el complemento ideal. Revestido con el mismo plástico verde transparente de la época, este accesorio de 18 teclas va más allá de un simple teclado numérico al incorporar una pantalla LED de 9 dígitos que le permite funcionar como calculadora independiente y conectable al teclado madre.

Todos son compatibles con Xbox

El control de precisión en el escritorio se completa con el 8BitDo Retro R8 Mouse Xbox Edition, un ratón inalámbrico simétrico que esconde una auténtica bestia competitiva bajo su carcasa retro de 77 gramos. Equipado con el aclamado sensor óptico PixArt PAW 3395, el dispositivo alcanza una sensibilidad espectacular de hasta 26.000 DPI ajustables en 6 niveles y una tasa de sondeo que llega hasta los 8.000 Hz mediante software.

Sus botones principales montan microinterruptores Kailh Sword GM X, diseñados para resistir hasta 100 millones de clics con una pulsación limpia y de rápida recuperación. En la práctica, jugar a juegos de disparos en primera persona con este ratón de 8BitDo ofrece un deslizamiento suave y un seguimiento milimétrico de los movimientos, permitiendo realizar microajustes en pantalla con una fidelidad asombrosa sin sufrir pérdidas de señal.

La colección Xbox Retro desarrollada por 8BitDo es un homenaje perfecto a una de las épocas más icónicas del videojuego, ejecutada con una maestría técnica intachable. Tanto el mando de precisión con efecto Hall como el combo de teclado, ratón y numpad ofrecen un rendimiento sobresaliente que satisfará a los jugadores más minuciosos. Se nota el mimo que pone siempre la marca en sus periféricos y si te haces con ellos, no te vas a arrepentir, te lo aseguramos.