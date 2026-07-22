Kikirikí reseña – Un gran juego party para verano de SD Games

El panorama de los juegos de mesa en España se acaba de animar un montón gracias a SD Games, que nos trae Kikirikí (conocido originalmente en italiano como Beccato). Diseñado por Giovanni Spadaro, estamos ante un party game de cartas rápido, gamberro y terriblemente adictivo, pensado para grupos de entre 4 y 9 jugadores.

La premisa de Kikirikí es tan simple como genial: nos dividimos en equipos y nuestro objetivo es conseguir reunir un trío de cartas idénticas en nuestra mano. Pero aquí viene el verdadero reto: tener las cartas no sirve de nada si tu equipo no se entera. Para puntuar, debemos comunicarles a nuestros compañeros que hemos completado el trío utilizando un gesto secreto acordado previamente.

Tendremos 4 cartas en mano y deberemos pasar una carta al siguiente compañero, que a su vez, tendrá 4 cartas ahora y volverá a pasar la carta al siguiente. Y aquí viene la chicha, si alguien hace el gesto secreto y los de su equipo lo ven, cantarán Pío. Pero si es el rival quien lo detecta se cantará Kikirikí. Cantar significa poder puntuar o ser penalizado También hay unas cartas especiales que, si se cantan, sería Cocoricó.

Kikikikí es un juego de cartas psicológico

Así pues, Kikirikí se convierte en un maravilloso ejercicio de tensión psicológica. Mientras intentamos conectar telepáticamente con nuestros aliados, el equipo contrario estará escudriñando cada milímetro de nuestras caras. Es un constante «tira y afloja» donde contener la risa y disimular es tan importante como tener una buena estrategia de cartas. Las partidas vuelan en apenas 15 o 20 minutos, lo que garantiza que nadie se quede con ganas de revancha.

Al final este juego, tras unas cuantas partidas, nos ha parecido increíblemente bueno para comenzar una noche de juegos con amigos. También es ideal para bajar a la piscina y jugar en familia. Se aprende rápido, se puede jugar con niños y acepta bastantes jugadores. Sin duda, si te haces con él, no va a ser solo una vez lo que lo saques a jugar. Todos querréis volver al juego psicológico de Kikirikí, que engancha mucho.

Creemos que el gran acierto de este lanzamiento es cómo democratiza la diversión en la mesa. No importa si juegas con niños pequeños (está recomendado a partir de 8 años) o con los amigos más competitivos de tu grupo; la dinámica engancha a todo el mundo por igual. Además, el juego viene cargado con cartas de gallinero, huevos y gestos que le dan un toque visual muy simpático y colorido.

Si os gustan juegos clásicos de señales pero buscáis una vuelta de tuerca fresca, dinámica y editada con el mimo que siempre le pone SD Games, Kikirikí se va a convertir en el rey indiscutible de vuestras noches de juego en casa. Preparad vuestras mejores caras de póquer, afinad la vista y, sobre todo, tened mucho cuidado de que no os pillen con las manos en la masa… ¡o cantando como un gallo antes de tiempo!