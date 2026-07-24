Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok es una expansión que brilla por si sola

Granblue Fantasy: Relink es un juego de rol de acción de 2024 desarrollado y publicado por Cygames. El juego se lanzó como parte de la franquicia Granblue Fantasy para PlayStation 4, PlayStation 5, Windows y, posteriormente, Nintendo Switch 2. El pasado 9 de julio de 2026, Cygames publicó Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok.

Se trata de un paquete de expansión que funciona simultáneamente como actualización profunda del juego y continuación narrativa directa. Lejos de limitarse a añadir misiones secundarias, este lanzamiento reestructura la progresión del final del juego. El primer detalle destacable de Endless Ragnarok es la disponibilidad simultánea en PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch 2. Pero el detalle importante es la implementación de un sistema de juego cruzado completo entre todas las plataformas.

Una historia que amplía los horizontes de Zegagrande

En el terreno narrativo, Endless Ragnarok introduce un nuevo capítulo de historia del grado «Fatebreaker«. Aquí volveremos a un rincón olvidado del archipiélago de Zegagrande. También haremos frente a la aparición de los Ragnalia, monstruos de gran poder que actúan como heraldos de la destrucción. El tono narrativo de la historia cambia considerablemente respecto al juego base. Nos toca dejar atrás el ritmo apacible de Relink para dejar paso a una sensación de amenaza constante en Endless Ragnarok.

La narrativa se presenta de forma muy bien estructurada e hilada, justificando correctamente la aparición de seis nuevos personajes jugables. Entre ellos, tendremos a Fediel y Fraux, que no se limitan a ser meros compañeros para el combate, sino que tienen diálogos y misiones propias. Estos personajes y su desarrollo nos aportan profundidad a Endless Ragnarok y su trama, y nos muestran la magnitud de la nueva amenaza.

La llegada de las invocaciones

Respecto a las mecánicas de juego, la novedad con mayor impacto es el nuevo sistema de invocaciones. La versión base se sostenía sobre ataques vinculados y en cadena, que se siguen conservando en esta expansión, pero con una vuelta de tuerca extra. Endless Ragnarok incluye la posibilidad de equipar y poner sobre el terreno a invocaciones que pueden ser decisivas en el transcurso de un combate.

Las criaturas invocadas no se limitan a hacer ataques en área para limpiar hordas de enemigos. Las invocaciones nos exigen un análisis previo del combate y control de los tiempos de recarga de habilidades para saber el momento idóneo de sacarlas. El uso estratégico de estas nos permite modificar atributos del campo de batalla o aplicar estados alterados a los enemigos. Además, esta mecánica nos exige que los integrantes de nuestro grupo se coordinen de forma correcta, obligándonos a hablar y trabajar en equipo.

Progresión de alto nivel y el rediseño del final del juego

La progresión de los personajes se ha revisado para dar respuesta a algunas de las críticas más recurrentes de los últimos meses. La mayor queja por parte de la comunidad era lo lineal que se hacía el juego a partir del nivel 100. La propuesta de Cygames para responder a la comunidad ha sido implementar un rango superior, estilo Monster Hunter, y un sistema de Trascendencia de Armas.

El primero actúa como un árbol de habilidades pasivas que nos permite seguir mejorando a cada personaje más allá de sus atributos básicos. Por otra parte, la Trascendencia de Armas aporta propiedades que modifican el comportamiento de las habilidades activas. El resultado es un ciclo de juego satisfactorio, donde la repetición de misiones encuentra una justificación clara en la mejora tangible del equipo. Ahora tenemos un propósito para repetir infinidad de veces la misma misión.

Pero las novedades de Endless Ragnarok no se centran exclusivamente en el ámbito del multijugador. Para el modo solitario se ha incluido La Vorágine. Este modo en solitario es una cadena de desafíos que cambia las reglas de cada encuentro. Las dinámicas de estos enfrentamientos, así como los modificadores aleatorios y ventajas temporales que condicionan la incursión, tienen inspiración en el diseño de los roguelites.

Conclusiones

En definitiva, Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok representa un ejercicio de diseño que ha escuchado las demandas de la comunidad de jugadores. La introducción del plano estratégico de las invocaciones, la mejora de las armas y los nuevos rangos de personaje son lo que necesitaba el título. Y como broche final, el multijugador crossplay es una ventaja que garantiza la actividad de los servidores y las partidas de los jugadores. Esta expansión es la madurez de la saga y la muestra de un trabajo pensado y bien estructurado por parte de Cygames.

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