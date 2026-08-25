Moonlight Peaks análisis – Un simulador de vida gótico y sobrenatural

Moonlight Peaks está desarrollado por Little Chicken Game Company y Xseed Games que ha visto la luz el pasado 7 de julio de 2026. Lanzado simultáneamente para PC, Nintendo Switch y la nueva Nintendo Switch 2. El juego cambia los cálidos y soleados campos de cultivo tradicionales por un ambiente nocturno y místico rodeado de magia.

MOONLIGHT PEAKS ES UNA PREMISA QUE RENUEVA LOS SIMULADORES DE GRANJA

Moonlight Peaks empieza su historia de una forma distinta. En lugar de heredar la clásica y ruinosa granja de nuestro abuelo, aquí somos una joven vampira que decide abandonar la lúgubre mansión familiar. Y no estamos hablando de una mansión cualquiera: nuestro padre es el mismísimo Conde Drácula. La motivación principal de nuestra protagonista es demostrar que puede valerse por sí misma y prosperar lejos de la alargada sombra de su familia. Esta premisa mezcla con bastante acierto la emancipación juvenil con la mitología clásica del terror, y cambia el inicio habitual de los simuladores de granja.

El pueblo, Moonlight Peaks, está habitado por todo un abanico de criaturas sobrenaturales: hombres lobo, brujas, vampiros, entre otros. Los habitantes son de lo más variopintos y el diseño y trasfondo de estos personajes está muy cuidado y es un soplo de aire fresco. Aquí cada habitante de la zona tiene una personalidad marcada, un trasfondo propio y rutinas individuales. La narrativa fluye a buen ritmo y nos permite descubrir poco a poco la historia del pueblo sin tener exceso de información.

AGRICULTURA MÁGICA Y MEJORAS DE PROGRESO

En cuanto a la jugabilidad, Moonlight Peaks sigue la estructura tradicional de recolección, plantación y gestión del tiempo. La agricultura se hace siempre de noche, cultivando plantas encantadas y criando criaturas que distan mucho de las vacas clásicas. Lo interesante de su propuesta es cómo la progresión no se basa únicamente en conseguir una regadera de mejor calidad en la herrería. Tendremos aprendizaje progresivo de conjuros, hechizos y elaboración de pociones. A medida que desarrollamos y dominamos nuestros poderes vampíricos, la movilidad y la eficiencia en el cuidado de la granja mejoran.

No obstante, Moonlight Peaks ha tenido en cuenta ciertas mejoras pensadas para simplificar la vida del jugador. Podemos mantener pulsado el botón de acción para regar de manera automática toda una línea de cultivos mientras caminamos. Es una decisión de diseño inteligente que respeta nuestro tiempo y elimina parte de la rigidez habitual del género. Por otro lado, el nivel de personalización es amplio, no solo de nuestro personaje. También podremos decorar múltiples propiedades y hogares a nuestro gusto a lo largo de la aventura.

NOKTURNA ES MUCHO MÁS QUE UN JUEGO DE CARTAS

Pero si hay una novedad que nos ha llamado la atención es Nokturna. Se trata de un juego de cartas integrado en el propio Moonlight Peaks. Nokturna no funciona simplemente como un minijuego aislado para pasar el rato, sino que está directamente entrelazado con el sistema de relaciones sociales. El juego no basa solo la amistad y el romance en el tedioso trámite de regalar diariamente el objeto favorito del personaje de turno. Echar unas partidas a Nokturna se convierte en una vía válida, estratégica y muy entretenida para estrechar lazos con los vecinos.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que las pantallas de carga son actualmente el mayor talón de Aquiles del título. En un videojuego que se basa en repetir rutinas, salir y entrar constantemente de los diferentes edificios de la ciudad resulta en una experiencia tosca. Estos elevados tiempos de carga rompen el ritmo del juego. Estamos seguros de que Little Chicken se pondrá las pilas para mejorar este aspecto de Moonlight Peaks.

En definitiva, Moonlight Peaks destaca como un simulador de vida y granjas. Little Chicken ha sabido esquivar la peligrosa trampa de crear un juego más, apostando por construir un micromundo que respira con personalidad propia. Su argumento, la ambientación nocturna y la profundidad que aportan mecánicas como el juego de cartas o la agricultura mágica, lo convierten en un must. Para los fans de los simuladores de vida, este puede ser un gran título.