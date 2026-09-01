Análisis de REANIMAL: The Prisoner – El nuevo DLC de terror bélico

Han pasado seis meses desde que Reanimal viera la luz gracias a Tarsier Studios. En febrero de 2026 nos trajeron el juego base, una obra que demostraba que son capaces de seguir dominando el terreno del terror psicológico.

Ahora, en pleno mes de agosto, contamos con la llegada de The Prisoner, el primer DLC, capítulo inaugural de una serie de tres. Sin embargo, este retorno no es una simple extensión de los pasillos lúgubres que ya conocíamos. La propuesta cambia de registro, presentándonos un escenario donde el miedo no nace únicamente de criaturas de proporciones imposibles. En The Prisoner nos sumergimos en uno de los miedos más tangibles de la historia de la humanidad: la guerra.

HISTORIA Y AMBIENTACIÓN DE REANIMAL: THE PRISONER

La aventura principal de Reanimal nos ponía en la piel de dos hermanos atrapados en un archipiélago que materializaba los traumas infantiles. En The Prisoner nos trasladamos a un entorno distinto que nos presenta a dos nuevos protagonistas: Soldado y Prisionero. Desde el principio nos queda claro que las reglas del juego han cambiado a nivel temático. El diseño de los escenarios se inspira en los campos de batalla. Dominan el paisaje las trincheras embarradas, las estructuras de hormigón derruidas por la artillería pesada y las calles desoladas de una civilización colapsada.

Las amenazas que acechan en las sombras de Reanimal: The Prisoner tienen aspecto metálico, cargado de pólvora y alambradas. A pesar de este tono ligeramente más anclado en una realidad histórica, el juego no pierde su capacidad para desconcertarnos. La ambientación mantiene ese tono de pesadilla donde nos vemos atrapados en un bucle de momentos que no terminamos de entender, pero luchamos por superar. La trama vuelve a dejar más interrogantes abiertos, y sienta las bases para los dos siguientes contenidos descargables ya anunciados.

GRÁFICOS Y SONIDO: LA EXPERIENCIA INMERSIVA DEL NUEVO DLC

En cuanto al apartado gráfico de Reanimal: The Prisoner, este sigue la línea del juego base y cumple con nuestras expectativas puestas en el estudio. Ofrece un nivel de detalle ambiental realmente abrumador. La iluminación juega un papel crucial en este contenido bélico con destellos de explosiones lejanas, humo denso y asfixiante en las trincheras. Las sombras alargadas que crean los pocos focos de luz no nos dejan indiferentes y nos hacen estar alerta constantemente. Los nuevos enemigos, acordes a la temática militar de esta expansión, nos muestran diseños que generan una sensación de incomodidad a la vista.

El sonido, por su parte, justifica la recomendación de disfrutar de esta aventura utilizando unos auriculares de buena calidad y con cancelación de ruido. Cada pisada en el barro, el eco metálico de la chatarra al caer y los sonidos de los enemigos hacen que estemos siempre alerta. El sonido en Reanimal no es un mero acompañamiento de fondo, sino una fuente de información vital para anticipar los peligros que no vemos. También es el principal responsable de la sensación de estrés continuo durante cada minuto de la partida.

CONCLUSIONES

En definitiva, Reanimal: The Prisoner ha llegado pisando fuerte y abriendo el camino para los otros dos DLC anunciados por Tarsier Studios. Su duración nos resulta algo breve, pero la solidez de la narrativa y la ambientación justifican cada minuto de juego.

Quedan por delante otros dos capítulos para cerrar este mundo. Si siguen una dirección que dé continuidad a esto, estaremos ante uno de los ecosistemas de terror más interesantes del panorama actual. La pesadilla de Reanimal está lejos de terminar y resulta difícil no querer seguir adentrándonos en ella.