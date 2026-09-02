DLC Crocodilia Coast para Jurassic World Evolution 3 – El Dominio de los Depredadores Semicuáticos

Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast llega desarrollado por Frontier Developments. Este contenido añade una dimensión fresca a la gestión del parque al centrarse en impresionantes reptiles semicuáticos y ecosistemas pantanosos. Con la incorporación de especies icónicas como el temible Deinosuchus, el gigantesco Purussaurus y el Sarcosuchus, esta expansión aporta una variedad zoológica imprescindible para los amantes de la paleontología.

La gran novedad que introduce este Crocodilia Coast es la implementación de recintos con simulación avanzada de agua profunda y zonas de ribera interactivas. Las mecánicas de comportamiento de las especies reaccionan dinámicamente tanto en tierra firme como sumergidas, un aspecto técnico clave en la propuesta de Crocodilia Coast.

Crocodilia Coast añade especies y atracciones

El contenido añade además nuevas atracciones para los visitantes, como las pasarelas acristaladas de observación fluvial y los recorridos en lancha de alta seguridad. El cuidado en las animaciones de caza y territorialidad entre los depredadores acuáticos y terrestres se siente espectacular en Jurassic World Evolution 3 Crocodilia Coast.

El paquete Crocodilia Coast supone un añadido imprescindible que enriquece enormemente la rejugabilidad y las opciones de diseño del juego base. Aunque la gestión de la calidad del agua y la contención de estos voraces reptiles requiere una atención constante, el resultado visual y la satisfacción de mantener un parque próspero compensan con creces. Esta es una expansión muy sólida que fascinará a la comunidad dentro del universo de Jurassic World Evolution 3.