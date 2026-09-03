Impresiones Echoes of Mystralia: Magia y acción roguelite

Echoes of Mystralia es el último lanzamiento de Borealys Games, publicado en acceso anticipado el 11 de agosto de 2026 a través de Steam. Se trata de un roguelite de acción centrado en un juego en bucle de repetición que nos permite mejorar constantemente a nuestro personaje. El lanzamiento en early Access es un acierto que permite a la comunidad participar activamente en las mejoras y correcciones del juego. El objetivo fijado por los desarrolladores es tener aproximadamente un año el sistema de acceso anticipado antes de la publicación de la versión 1.0.

LA NARRATIVA DE ECHOES OF MYSTRALIA: MAZARIM Y EL CICLO DE LOS RECUERDOS

En Echoes of Mystralia asumiremos el papel de Mazarim, miembro de la antigua y respetada orden de los Vigilantes. Nuestra misión consiste en proteger el Ciclo de los Recuerdos, ya que el mundo se encuentra atrapado en una repetición constante de distintos momentos históricos.

El título ofrece una carga narrativa estructurada y detallada muy consistente, tanto, que enfoque argumental resulta poco habitual dentro del género de los roguelites. Sin embargo, el diseño de la historia respeta las preferencias de los usuarios centrados únicamente en la mecánica pura. Las secuencias de diálogo se pueden omitir con facilidad para agilizar el proceso y volver a meternos en combate.

El Templo de Azimuth es el núcleo central de la aventura en Echoes of Mystralia. Se trata de un refugio atemporal al que volveremos cada vez que finalicemos una de nuestras Runs. En este lugar podremos encontrarnos con una serie de personajes, planificar nuestras próximas incursiones o mejorar nuestro personaje. Además, tenemos como invitada a una diosa dragona milenaria, llamada la Atemporal, que nos aporta mucha información valiosa a modo de contexto histórico del juego.

MECÁNICAS DEL JUEGO Y BUCLE TEMPORAL

Echoes of Mystralia cuenta con una cámara en vista isométrica, habitual de los títulos modernos del género Roguelite y que nos transmite cierta inspiración en Hades. El avance por los diferentes mapas y salas que limpiamos de enemigos. Dentro de este mapeado podremos encontrarnos tanto oleadas de enemigos, como semibosses que nos harán sudar para llegar al jefe final. Cada una de las diferentes zonas del mapa cuenta con un jefe final que no nos lo pondrá nada fácil. Esto es parte del encanto.

La versión de acceso anticipado incluye actualmente tres biomas principales, cada uno con sus enemigos y peligros específicos, y patrones de ataque característicos. No obstante, lo más llamativo del sistema de combate es su fluidez y velocidad de respuesta. Los diferentes mapas nos exigen estar en constante movimiento para avanzar y esquivar ataques de enemigos y trampas del entorno. Añadido a esto, nos encontramos con ciertas técnicas necesarias para hacer frente a determinados enemigos, como romper escudos. Destruir las defensas de los rivales es fundamental para aturdir a los oponentes más duros.

LA CREATIVIDAD MÁGICA COMO PUNTO FUERTE

El juego nos presenta un sistema de magia completamente innovador y que nos permite dar rienda suelta a nuestra creatividad. Existen cuatro hechizos principales que definen el ataque básico de nuestro personaje y la versión actual del juego cuenta con siete elementos mágicos distintos. La combinación inicial nos permite tener hasta dieciséis fórmulas mágicas diferentes que seguirán creciendo. Para aumentar la personalización de nuestros hechizos mágicos, existen los recuerdos. Estos alteran el comportamiento del hechizo y sus físicas. Así pues, podemos incluir efectos de estado, o direcciones diferentes, áreas o incluso elemento extra a los hechizos.

La gran ventaja de estas modificaciones es que podemos hacerlas dentro de la propia run desde el menú de pausa. Esto nos permite adaptarnos a las nuevas modificaciones que obtenemos, cambiar el orden de algunos efectos o directamente moverlos a otro hechizo. Esta versatilidad sin pasar por un reinicio en el templo, hace que nuestra adaptación a cada run sea única.

Por supuesto, como todo juego roguelite, la muerte y el fracaso son parte del juego y del avance en la mejora de nuestro personaje. Por tanto, durante nuestras runs podremos recolectar diversos materiales de mejora que nos permitan llegar más fuertes a la siguiente incursión.

CONCLUSIONES

En definitiva, Echoes of Mystralia es un roguelite con una estética maravillosa, con una jugabilidad muy fluida, narrativa trabajada y mucha libertad de combate. Si eres fan del género, es uno de los títulos más prometedores del panorama actual. Ten en cuenta el potencial con el que se presenta este título en early, y lo que puede llegar a alcanzar hasta la versión definitiva. ¡Estamos deseando verlo!