La XXI Edición del Festival Internacional de Juegos de Córdoba es un éxito

El festival internacional de juegos de mesa de Córdoba ha celebrado su XXI edición en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba. Este festival organizado por la Asociación Cultural Jugamos Tod@s confirma sede nueva y referente nacional en el sector con una buena cantidad de editoriales, asociaciones y asistentes. A falta de tener datos oficiales, en sus primeras horas de apertura ya acogió a más de 1500 personas. Las fotos son cortesía de Andrea Moncada.

Y es que la gran cantidad de distribuidoras de juegos que tenían su stand en este nuevo centro permitió el poder disfrutar y probar todo tipo de juegos. Desde los más casuales, entre los que hemos analizado aquí hasta los wargames más complicados. Incluso hemos podido probar prototipos de juegos de marcas que están pendientes de lanzar. Todo ello con una muy buena temperatura gracias al Aire Acondicionado que tenía el centro.

Desde nuestra experiencia, vemos a este festival como una gran feria con ambiente de andar por casa. La asociación ha organizado todo perfectamente, tanto con distribuidores como con medios y con los asistentes. Era una feria gratuita donde no se ha registrado ningún tipo de problema, todos hemos podido trabajar de forma eficiente y había una gran cantidad de espacio, mesas de juego y foodtrucks para no agobiarse y pasar una tarde en familia sin preocupaciones.

Más de 1500 asistentes solo en las primeras horas

Pero además de editoriales, también tuvimos la oportunidad de ver stands de tiendas como la cordobesa Estalía o incluso lugares donde asociaciones de futbol botón (algo parecido a las chapas) daban cursos y exhibiciones de partidos. Y si querías algo más, había la oportunidad de reservar tu juego favorito con la app de Meeplay y jugar en las mesas habilitadas durante el tiempo que quisieras con la ludoteca de préstamos.

Nosotros pudimos disfrutar de juegos como Tic Tac Tumba de Mercurio o Ruleta Rusa de GDM. Sin embargo, nos quedamos con las ganas de probar el nuevo Bomb5 de Tranjis, del cual tendremos análisis próximamente o Código 5 de Ludilo, que tuvo un gran éxito entre los más mayores y los más pequeños. Pero si nos tenemos que quedar con uno, ese fue Rey Mono, un juego de bazas que te explicaban los propios creadores y padres de los creadores del juego y que ya tiene nuevo juego en la calle que merece mucho la pena: Plátano Pocho.

A pesar de la nueva ubicación y de los cambios, ampliaciones y nervios, el Festival de Juegos de Córdoba organizado por la Asociación Cultural Jugamos Tod@s sigue siendo quien marca la norma entre las ferias del sector en nuestro país. Ha sido un total éxito a pesar de que por fechas y complicaciones no hayamos podido ver a todas las editoriales grandes. Desde aquí agradecemos a los organizadores las facilidades que nos han organizadores para cubrir el evento.