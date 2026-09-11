Captain Tsubasa 2: World Fighters análisis – El Regreso del Fútbol Manganime Espectacular

Captain Tsubasa 2: World Fighters acaba de llegar hasta nuestras manos. El nuevo juego de Oliver y Benji ha sido desarrollado por Tamsoft y editado por Bandai Namco, llega a consolas y PC como la esperada secuela de Rise of New Champions. Centrándose de lleno en el arco del Mundial Juvenil, el juego amplía su oferta con una plantilla enorme de selecciones y futbolistas jugables. Este es un Must Have si te gusta el anime o el manga y el fútbol.

El modo historia de Captain Tsubasa 2 nos lleva, como decíamos antes, a la parte del Mundial Juvenil con un Oliver Atom que ya ha llegado a Brasil y está jugando para Sao Paulo. Allí nos encontraremos con su mentor Roberto y con muchos personajes conocidos de la serie. También descubriremos cómo la selección de Japón cuenta con un elenco estelar como Benji o el icónico Mark Lenders, que aquí hará dupla con Oliver.

A nivel puramente jugable, el título no busca ser un simulador realista, sino un auténtico espectáculo arcade sin interrupciones arbitrales donde las entradas salvajes y los tiros imposibles son la norma. Los duelos entre el delantero y el portero resultan ahora mucho más fluidos respecto a la entrega anterior dentro de Captain Tsubasa 2: World Fighters. Los controles son sencillos y te haces con ellos de forma rápida gracias al tutorial.

Captain Tsubasa 2 nos trae la nostalgia

Aunque este ajuste de portero y delantero puede hacer que se pierda un toque de tensión en ciertos lances del juego, la posibilidad de desactivar las cinemáticas durante el propio partido otorga una agilidad sensacional a la experiencia. Es una decisión de diseño estupenda para adaptar el ritmo a las preferencias de cada jugador dentro de Captain Tsubasa 2: World Fighters.

La creación del avatar destaca como uno de los apartados más brillantes del juego gracias a una personalización profundamente rica y variada. La herramienta pone a nuestra disposición cientos de opciones de edición, incluyendo todo tipo de peinados, facciones detalladas, botas y hasta el tipo de camiseta que vestiremos en Captain Tsubasa 2: World Fighters.

El rendimiento técnico muestra un avance impresionante respecto a la entrega de 2020, luciendo una fluidez impecable en cada acción. Las secuencias de los tiros especiales son pura magia en pantalla, logrando la sensación constante de estar viendo y controlando el anime en pleno movimiento dentro de Captain Tsubasa 2: World Fighters.

Una pena que no haya nombres en español

El gran atractivo indiscutible de la propuesta reside en la inmersión total que ofrece a los apasionados de la franquicia. Hemos disfrutado enormemente de la oportunidad de sentirnos dentro del universo de Oliver y Benji, compitiendo codo con codo con nuestro propio avatar junto a los personajes más icónicos de la obra en Captain Tsubasa 2: World Fighters.

La mezcla de nostalgia, el refinado creador de futbolistas y las espectaculares escenas de acción convierten a cada encuentro en una fiesta visual imprescindible para los seguidores del manganime dentro de Captain Tsubasa 2: World Fighters. Además, su modo historia mezcla una buena cantidad de novela visual con los partidos de fútbol. Así que entre partido y partido podrás jugar, o más bien al revés, entre un buen montón de escenas, habrá algunos partidos.

A nivel gráfico, como decíamos antes, el juego es un espectáculo visual. Te sentirás dentro de la serie con los supertiros y lo bien implementada que está la forma de juego de Captain Tsubasa 2. El juego viene en voces de japonés pero totalmente al castellano en textos. Eso sí, no esperes que los nombres castellanos estén en el juego, todos son nomenclaturas del manga japonés, así que no hay Oliver, hay Tsubasa y eso le resta un poco para nosotros.

Captain Tsubasa 2: World Fighters se erige como una secuela sumamente divertida, vistosa y pulida que entusiasmará a los amantes del fútbol arcade. Sus importantes mejoras en el rendimiento, la agilidad de sus partidos y un editor de personajes sobresaliente lo convierten en un título indispensable. Si te gusta la serie y eres un nostálgico de Oliver y Benji, este nuevo juego de Bandai Namco es imprescindible para ti.