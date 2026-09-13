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Moonlighter 2: The Endless Vault análisis – La Ambiciosa Evolución del Mercader Aventurero

Moonlighter 2: The Endless Vault
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El fascinante bucle de explorar mazmorras de noche para regentar un negocio de día regresa por todo lo alto con Moonlighter 2: The Endless Vault, desarrollado por Digital Sun y editado por 11 bit studios, desembarca en consolas y PC. Tras quedar sin dinero en Tresna por culpa del malvado Moloch, encarnamos de nuevo a Will para reconstruir su patrimonio. Así comienza un juego muy continuista pero con muchas mejoras, sobre todo gráficas y de jugabilidad.

La gran novedad que impulsa esta esperada secuela es el salto del pixel art bidimensional a entornos en tres dimensiones. El nuevo motor gráfico otorga un dinamismo sin precedentes a los combates con una fluidez intachable dentro de Moonlighter 2: The Endless Vault. Con nuevos arquetipos de armas, habilidades de estado como la ruta de bombas y armaduras personalizables, las incursiones son más versátiles y los parrys mejorados.

El refinamiento de la gestión de la mochila en las expediciones es de lo mejor. Organizar el inventario es un puzle táctico donde colocar reliquias en posiciones específicas activa potentes bonificaciones de valor antes de vender en Moonlighter 2: The Endless Vault. Esto hace que se maximicen los beneficios, premiando la astucia del jugador. Este equilibrio entre el riesgo en las mazmorras y la recompensa financiera es sumamente adictivo.

La Tienda de Tresna y el Desafío Incalculable de Moonlighter 2

El pilar comercial alcanza cotas inéditas de profundidad gracias a la personalización de nuestro puesto en la aldea de Tresna. Se disfruta contratando compañeros especiales, fijando precios según la demanda del mercado y reinvirtiendo dividendos en la economía local dentro de Moonlighter 2: The Endless Vault. La ampliación del local, los estantes temáticos y los eventos especiales convierten la trastienda en algo gratificante. Eso sí, el tiempo de tienda se hace corto.

La auténtica joya de la corona a nivel de rejugabilidad reside en el exigente modo enfocado en The Endless Vault, pensado para los más veteranos. Esta estructura de mazmorras infinitas, sumada a los modos de alta dificultad, garantiza contenido para decenas de horas en Moonlighter 2: The Endless Vault. La curva de aprendizaje recompensa tanto el dominio del combate contra jefes como la inteligencia financiera para financiar mejoras.

Moonlighter 2: The Endless Vault supone un salto evolutivo triunfal que consagra a Will como un personaje referente del panorama independiente. Con su paso al 3D, una gestión comercial perfeccionada y un combate exquisito, estamos ante un título imprescindible en consolas actuales y PC. SI te gustan los indies que parecen hechos por un estudio triple A, este es tu juego.

Moonlighter 2 The Endless Vault Game Guide: “The Merchant's Codex – Strategies, Secrets, and Spoils from the Interdimensional Bazaar”
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Autor

Nacho Pérez

Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en radio y prensa digital. Amante de los videojuegos y el deporte, escribo sobre los temas que más me apasionan, pues me gusta transmitir mi opinión y mis impresiones al respecto de los temas que me interesan. Analizo juegos, juegos de mesa, cómics y lo que caiga en mis manos, me encantan las chirigotas y estar en constante aprendizaje.

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