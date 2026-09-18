Splatoon Raiders análisis – El gran Shooter Looter solitario de Nintendo Switch 2

Splatoon Raiders acaba de llegar hasta Nintendo Switch 2. El título está desarrollado y distribuido por Nintendo. Raiders llega tras la buena acogida del modo cooperativo que tuvo lugar con un DLC en Splatoon 3 y que ahora se expande con esa misma fórmula pero destinada al jugador en solitario. Ahora por fin podremos disfrutar de los inklinks en este increíble y buenísimo Shooter Looter que lo tiene todo para triunfar.

Acompañados por los carismáticos integrantes del Clan Surimi (Megan, Angie y Rayah), esta aventura nos pone en la piel de un talentoso mecanista que explora las misteriosas islas Espiralitas. Con todos estos componentes tendremos que armarnos hasta los dientes, usar nuestra tinta con cabeza y usar las técnicas que nos ayuden de los narradores de Splatoon 3 para eliminar salmónidos a mansalva.

La gran novedad tecnológica que introduce esta entrega dentro del ecosistema de la nueva consola es la implementación de físicas de fluidos mejoradas y una IA enemiga mucho más densa. Las incursiones se llenan de hordas masivas de Salmónidos con un rendimiento impecable, un aspecto técnico clave en la propuesta de Splatoon Raiders.

Splatoon Raiders es un buen punto de inicio

Con una progresión basada en la búsqueda de botín, fabricación de piezas y personalización de equipo mediante artilugios mecánicos, Splatoon Raiders recompensa enormemente la experimentación táctica. El impacto de la tinta sobre el terreno y los tiroteos se sienten dinámicos y muy satisfactorios gracias a la fluidez general del juego. Y se nota mucho gracias a la potencia de Nintendo Switch 2.

Lo que más nos ha gustado y que define a este Splatoon Raiders es el robot de exploración pilotado por los miembros del Clan Surimi para apoyarnos sobre la lona del combate. Al coordinar nuestro arsenal de armas de tinta con las habilidades únicas de estos aliados mecánicos, las batallas ganan una profundidad estratégica brillante.

La variedad tanto de armas como de elementos personalizables permite alargar la vida del juego y el bucle de exploración y extracción de tesoros, emulando la tensión de los mejores juegos de incursiones pero con el sello accesible de Nintendo. Este Splatoon Raiders es un excelente juego para iniciarse en el género shooter Looter como Splatoon lo es para acceder al mundo de los Shooter competitivos sin tener que desvivir a gente.

Misiones y más misiones con un tono amable

La estructura de las misiones de Splatoon Raiders se organiza en torno a la incursión en diversos biomas, que van desde volcanes y glaciares hasta ruinas sepultadas. La auténtica joya de la corona a nivel de inmersión es el sistema de recolección de materiales para mejorar nuestras armas y artilugios en la base.

En cuanto a la jugabilidad de Splatoon Raiders tenemos lo ya visto en la saga original, podemos mover y apuntar con los sensores de los Joy-Con o del Mando Pro y podemos usar los sticks para apuntar. Lamentablemente no se ha habilitado el modo ratón para este juego. Sin embargo, la cantidad de armas y personalizaciones que podemos hacer así como de clases nos hace olvidarnos de todas las cosas malas.

Infinidad de armas y personalización

A nivel gráfico contamos con un juego continuista con lo visto en Splatoon 3. Muy buen nivel gráfico acompañado de buenas físicas, la pintura es espectacular cómo queda en el escenario y los niveles y monstruos son muy variados. Las melodías son muy divertidas y frescas y nos hacen meternos en la intensidad de la partida rápidamente. Las voces son las habituales de los personajes y viene traducido completamente al castellano.

Splatoon Raiders supone una evolución conceptual fresquísima que demuestra la versatilidad de la saga para triunfar en el terreno del ARPG de extracción. Aunque se echa en falta la inclusión de un modo cooperativo en pantalla dividida local, la vertiente individual y el multijugador online ofrecen horas de diversión pura. Este título entra directamente en los Must Have de la consola y como juego del año shooter. Amable, divertido y familiar.