Fearsome Floors reseña – La desternillante y malvada carrera por la supervivencia

Fearsome Floors acaba de llegar de la mano de los amigos 2 Tomatoes hasta España en su Versión Reanimada. Diseñado por el genial Friedemann Friese, este es un juego de mesa de carreras, movimiento táctico y supervivencia repleto de humor negro. La propuesta nos pone al mando de un grupo de aventureros que intentan escapar de una lúgubre cripta antes de ser alcanzados por Furúnculo, el temible monstruo que ronda por el lugar.

La estructura de Fearsome Floors destaca por su accesibilidad y su fluida dinámica. El movimiento de los personajes es completamente directo: cada ficha dispone de una capacidad de pasos dividida entre sus dos caras, sumando siempre un total de siete movimientos a lo largo de dos turnos. El verdadero desafío reside en la IA del monstruo. Furúnculo avanza en línea recta hasta que divisa a un personaje en su línea de visión, ahí gira para perseguirlo.

Si Furúnculo encuentra obstáculos en su camino, su comportamiento cambia: las cajas de madera pueden ser empujadas para alterar las líneas de visión, mientras que los charcos de sangre permiten a los personajes o al propio monstruo deslizarse a toda velocidad por el tablero de Fearsome Floors. En esta edición se añade un mapa con dos caras, nuevas fichas y más partes de monstruo para disfrutar

El verdadero motor de Fearsome Floors radica en la altísima interacción entre los jugadores y en la capacidad de generar situaciones disparatadas. Lejos de ser una carrera pacífica, el juego premia la pillería y la táctica rápida. Un paso bien calculado permite apartar una caja para dejar al descubierto a un peón rival, atrayendo la atención del monstruo hacia él para salvar el propio pellejo.

Fearsome Floors es huir de Furúnculo

A pesar de la sencillez de sus reglas básicas que permite disfrutar desde el primer momento a toda la familia, Fearsome Floors ofrece una profundidad táctica muy destacable gracias a la planificación de las líneas de visión y al uso de los elementos del escenario. Para evitar que las partidas se vuelvan predecibles, la caja incluye diversos módulos y objetos opcionales que modifican el comportamiento de la cripta y aumentan de forma exponencial la rejugabilidad.

Fearsome Floors captura a la perfección la esencia de los grandes clásicos logrando mucha profundidad estratégica a partir de un conjunto de componentes muy ajustado. Funciona de manera idónea tanto en grupos familiares como entre jugadores experimentados que busquen un filler tenso, rápido y con un marcado componente de fastidio al rival. Es ideal para jugar con niños de a partir de10 años,

El diseño refleja la genialidad característica de Friedemann Friese: una mecánica de reglas transparentes que se enseñan en menos de cinco minutos pero que generan situaciones de juego memorables y llenas de suspenso. Por eso Fearsome Floors de 2 Tomatoes es una adición imprescindible para cualquier ludoteca que disfrute de los juegos de carreras tácticas, el humor caótico y los enfrentamientos directos en los que tendrás que ganar a toda costa.