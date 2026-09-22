Graveyard Keeper II análisis – La sátira sepulturera definitiva

El humor negro y la gestión de recursos de inspiración medieval vuelven por todo lo alto con Graveyard Keeper II. Desarrollado por Lazy Bear Games y distribuido por tinyBuild, desembarca en PC y consolas como la esperada secuela del popular simulador de enterrador mezclado con Stardew Valley.

Con el objetivo de restaurar el pueblo y ampliar nuestro peculiar cementerio, encarnamos de nuevo al Guardián en una aventura cargada de ética cuestionable y humor ácido. A nivel jugable, Graveyard Keeper II introduce una mayor automatización desde las primeras horas de partida, facilitando el control de las tareas diarias. Además de un tutorial donde te enseñan todo y eso lo agradecemos bastante.

La gestión de autopsias, la extracción de recursos y la labranza se integran con fluidez dentro de Graveyard Keeper II. Con la posibilidad de crear sirvientes zombi más avanzados y automatizar rutas comerciales, el título elimina parte de la tediosa rutina de la primera entrega. La respuesta de los controles y la interfaz renovada mejoran enormemente la experiencia de usuario.

Graveyard Keeper II añade más y mejor

Sin embargo, Lo que más nos ha sorprendido es la profunda expansión del árbol de tecnologías y del propio pueblo. Desarrollar nuevas construcciones no es solo un adorno, sino un sistema lleno de decisiones donde alquilar servicios o comerciar con los aldeanos altera la economía dentro de Graveyard Keeper II. Nos ha parecido una excelente forma de ampliar las posibilidades de personalización, premiando al jugador constante.

El pilar de la investigación alcanza cotas inéditas de profundidad gracias a la alquimia perfeccionada y los nuevos rituales. Hemos podido experimentar con distintas combinaciones para crear elíxires únicos y mejorar la calidad de los cadáveres dentro de Graveyard Keeper II. La expansión de las mazmorras subterráneas, llenas de trampas y valiosos materiales, añade una capa de exploración de combate que encaja en perfecta armonía con el ritmo diario.

La auténtica rejugabilidad reside en las distintas vías para satisfacer a la Inquisición, la Iglesia y los habitantes locales según nuestros intereses. Esta estructura de misiones secundarias entrelazadas garantiza contenido para decenas de horas en Graveyard Keeper II. La curva de aprendizaje guía al jugador desde el entierro más básico hasta la gestión de un imperio cementerial sin perder su tono cómico.

Que los Zombis trabajen para ti

A nivel gráfico se notan mejoras tanto en el interfaz, como ya dijimos antes, como en el propio juego con una claridad y nitidez de personajes y escenarios de Graveyard Keeper II. Se nota que han puesto sus esfuerzos en que el pixel art sea más definido sin perder la esencia de la saga. Además viene traducido al castellano mediante textos y con voces en perfecto inglés, que pueden cambiarse a los murmullos clásicos de la primera entrega.

Graveyard Keeper II supone un salto evolutivo triunfal para Lazy Bear Games que consagra a la saga en el género de la simulación. Con una automatización más inteligente, una economía ampliada y un humor impecable, estamos ante un título imprescindible en consolas y PC. Es un juego adictivo que convencerá tanto a veteranos como a nuevos jugadores. Lima los errores de la primera parte y nos da más contenido para seguir disfrutando de este Guardián.