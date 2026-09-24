Alta Tensión (versión reenergizada) reseña – El clásico rey de las subastas y la economía

Alta Tensión, el aclamado diseño de Friedemann Friese publicado en España en su versión Reenergizada por 2 Tomatoes, se mantiene como un pilar fundamental dentro de los juegos de mesa de estilo Euro. La propuesta sitúa a los participantes al frente de corporaciones eléctricas que compiten por abastecer la demanda energética de diversas ciudades. Incluye una portada exclusiva realizada por Jorge Tabanera.

Su planteamiento prescinde de los puntos de victoria tradicionales durante la partida, centrando el objetivo final en alimentar la mayor cantidad de urbes en la ronda en que se activa el desenlace. El flujo de cada ronda se divide en cinco fases estructuradas que garantizan un ritmo de juego sin pausas innecesarias ni tiempos muertos –

La primera fase de Alta Tensión se determina el orden de turno en función de quién lidera la red con más ciudades conectadas. A continuación, la fase de subastas abre la puja por las centrales eléctricas del mercado disponible. Estas instalaciones se diferencian por su eficiencia, requiriendo distintos tipos o cantidades de recursos como carbón, petróleo, basura o uranio— o bien funcionando mediante energías limpias que no consumen materia prima.

Alta Tensión: Una red eléctrica interconectada con la máxima tensión

Tras la adquisición de centrales, el orden de turno se invierte para las fases de compra de recursos y expansión urbana en Alta Tensión. Esta inversión en el orden de juego es clave ya que los jugadores que van en las últimas posiciones acceden primero al mercado de recursos, comprando la materia prima más barata. Así eligen antes las conexiones entre ciudades con menores costes. Finalmente, en la fase de burocracia, se suministra energía a las casas construidas, se cobra el dinero correspondiente y se reabastece el mercado.

La fuerza principal de Alta Tensión reside en la enorme interacción entre jugadores y en su mercado de recursos vivo. A diferencia de otros juegos de construcción de motores donde prima el desarrollo individual aislada en un tablero propio, aquí cada decisión afecta directamente a la economía global. Comprar recursos en exceso solo para almacenarlos en las centrales propias es una estrategia válida para fastidiar la estrategia rival.

El mapa central de doble cara (USA o Alemania) impone una lucha feroz por el territorio. Durante la primera era, solo se permite una casa por ciudad, por lo que bloquear los pasos clave del mapa o encerrar la expansión de un oponente resulta fundamental para limitar su crecimiento. A medida que la partida avanza hacia la segunda y tercera era, se desbloquean nuevas posiciones a costes más elevados, lo que permite resurgir a los rezagados.. Interacción constante, mercado volátil y balance dinámico

Interacción constante, mercado volátil y balance dinámico

Un aspecto determinante de esta edición Reenergizada es la optimización del escalado a dos jugadores mediante la inclusión de un bot básico que bloquea posiciones en el mapa y adquiere centrales, apretando la experiencia sin añadir carga de mantenimiento. Además, la gestión del dinero es extremadamente ajustada: un fallo al calcular la puja de una central o un encarecimiento inesperado del carbón puede dejar a un jugador hundido en su estrategia.

A pesar de contar con un reglamento directo, Alta Tensión exige un alto nivel de adaptación táctica en cada turno. La rejugabilidad es elevadísima debido a la fluctuación natural del mazo de centrales eléctricas y a cómo cambia la disponibilidad de materias primas según las compras de los rivales. Aunque el factor suerte está presente en el orden en que aparecen las nuevas centrales, el control sobre las pujas y el mapa depende de lectura de partida del jugador.

El diseño de Alta Tensión consigue mantener la emoción hasta el último momento, ya que liderar la partida desde las primeras rondas no siempre garantiza la victoria debido al castigo implícito de actuar el último en el mercado de recursos. Saber contener el crecimiento para mantener un orden de turno favorable y dar el salto definitivo hacia la victoria en el momento preciso es una de las dinámicas más satisfactorias que ofrece el título.

Esta versión Reenergizada de Alta Tensión edita de forma impecable un imprescindible del diseño de juegos moderno. Su combinación de subastas, especulación de recursos y control de territorio lo consolida como una compra obligatoria para cualquier ludoteca que busque enfrentamientos económicos directos y decisiones de gran calado táctico. Un euro con subastas muy recomendado, un clásico moderno, uno de los grandes de los juegos de mesa.