Star Wars: Zero Company análisis – Estrategia Táctica en las Guerras Clon

Llega un nuevo juego de Star Wars: Zero Company. Este nuevo título ha sido desarrollado por el estudio Bit Reactor y lo tenemos gracias a Electronic Arts en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Este Zero Company viene para ofrecer un giro táctico por turnos inolvidable. Lucasfilms está reinventando el universo Star Wars con juegos diferentes y tras el éxito de Outlaws, esta compañía Zero viene a relanzar el género de los turnos y la estrategia.

Ambientado en el crepúsculo de las Guerras Clon, Star Wars: Zero Company nos pone bajo la piel de Hawks, un exoficial de la República que lidera a una variopinta tripulación de mercenarios y marginados. Al más puro estilo XCOM pero dentro del universo de La Guerra de las Galaxias deberemos crear a un personaje entre varias razas disponibles y tras un tutorial bastante bueno, comenzará la verdadera historia y el reto.

Algo que nos ha gustado mucho en esta aventura es su brillante fusión entre exploración en tercera persona y batallas tácticas desde una perspectiva cenital. Hay misiones que combinan mapas hechos a mano con una generación procedimental de enemigos que garantiza que cada partida sea totalmente diferente en Star Wars: Zero Company.

Gestión de Base y Lazos de Escuadrón en Zero Company

El juego utiliza un sistema de puntos de acción limitado por turno para desplazar a nuestros operadores o ejecutar habilidades únicas de clase. La intensidad de los tiroteos bláster se siente verdaderamente fluida y espectacular dentro de Star Wars: Zero Company. Podremos mover, crear estrategias, generar guardias y ataques automáticos y cuidar a nuestro equipo. Aunque se puede quitar, hay muerte permanente de nuestro equipo.

Y este que esta muerte permanente (permadeath) y las lesiones duraderas para los miembros del escuadrón puede complicarnos mucho las cosas. Perder a un especialista en combate no detiene la narrativa principal, pero nos obliga a asumir trágicas consecuencias personales mientras intentamos proteger a la galaxia en Star Wars: Zero Company. Al final el juego nos obliga a pensar bien nuestras acciones antes de cada movimiento.

Entre misión y misión, la estructura del juego se traslada a nuestra base de operaciones espacial. En este centro de mando debemos investigar tecnologías, personalizar nuestro equipo y coordinar operaciones estratégicas a lo largo y ancho de la galaxia con Star Wars: Zero Company. Además el paso del tiempo hace que los contratos caduquen y tengamos que pensar bien a qué le damos prioridad y que dejamos pasar.

El paso del tiempo es importante

La auténtica joya de la corona a nivel narrativo reside en la compleja interacción entre los integrantes de nuestra tripulación mercenaria. Los personajes tienen personalidades contrapuestas, lo que nos obliga a resolver conflictos internos para evitar fricciones que afecten al rendimiento operativo en Star Wars: Zero Company. Luchar juntos crea vínculos y desbloquea ataques conjuntos devastadores, por eso es necesario cuidar al equipo.

Gráficamente Star Wars: Zero Company cumple las expectativas depositadas en él. Si bien es cierto que no es un juego que tenga los mejores gráficos, tampoco los necesita. Se ve perfectamente en su vista isométrica y las cinemáticas son fluidas. También las melodías acompañan al más puro estilo de la saga. El juego está traducido al castellano por textos pero echamos en falta un doblaje de nivel.

Star Wars: Zero Company supone una evolución indispensable para los juegos de estrategia en consolas actuales y PC. Aunque la elevada dificultad y la amenaza constante de perder a nuestros mejores hombres pueden resultar exigentes, la satisfacción de superar cada encargo compensa ampliamente el esfuerzo. Sin duda otro gran juego de Star Wars imperdible para los fans tanto de la saga como de los títulos estilo XCOM. EA ha hecho un gran trabajo.