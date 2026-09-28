Fire Emblem: Fortune’s Weave análisis – El Destino en el Tablero Táctico llega a Switch 2

La aclamada saga de estrategia rolera de Nintendo regresa por todo lo alto con Fire Emblem: Fortune’s Weave. Este título ha sido desarrollado por Intelligent Systems y distribuido por Nintendo y desembarca como una de las apuestas más potentes de la franquicia. Llega como otro de los Must Have para Nintendo Switch 2 y candidato en su género al GOTY por su gran historia y jugabilidad.

En esta entrega nos adentramos en un continente dividido por profecías y tensiones políticas implacables, donde cada decisión tomada tiene un peso real e irreversible. Al más puro Ataque de los Titanes, las ciudades están siendo arrasadas por unos enemigos que están dejando sin defensas a la humanidad. Será tu labor y la de tus compañeros hacer frente a esta amenaza en un momento crítico de la historia.

En la jugabilidad este Fire Emblem perfecciona la fórmula clásica de casillas con un sistema de combate visceral y profundamente táctico. Más que nunca el posicionamiento de las tropas en el terreno y el triángulo de armas vuelven a ser factores. Cada turno requiere una planificación minuciosa para evitar que las unidades queden expuestas ante emboscadas mortales. Hay que contar con qué tropas somos fuertes y contra cuáles débiles para salir airosos de cada batalla.

El Fire Emblem más grande y ambicioso

Nos ha encantado el «Telar del Destino», una herramienta mística integradísima en la jugabilidad. Esta función nos permite alterar sutilmente ciertas probabilidades de crítico o prever los ataques más devastadores del enemigo sin restar emoción al reto. Esta incorporación aporta un toque de frescura necesario al desarrollo de las batallas dentro de Fire Emblem: Fortune’s Weave. La tensión se mantiene constante con ella.

Algo que nos ha encantado es la abrumadora profundidad en las relaciones personales entre los miembros de nuestro ejército y su impacto directo en el combate. Desarrollar la afinidad entre héroes desencadena conversaciones memorables y desbloquea mecánicas de apoyo devastadoras dentro de Fire Emblem: Fortune’s Weave. Tenemos niveles de dificultad donde los miembros pueden morir permanentemente y eso a veces, nos ha roto el corazón.

Además de la lucha en el mapa tradicional, la gestión de la base de operaciones ha recibido un diseño extraordinario que favorece el ritmo de la aventura. Entre misión y misión podemos personalizar las clases de los reclutas, gestionar el inventario, forjar armamento e impartir tutorías específicas en Fire Emblem: Fortune’s Weave. Además desde el inicio el juego te enseña con un buen tutorial los conceptos más básicos para no estar perdido.

Visualmente es deslumbrante

El diseño de misiones se desmarca de la monotonía ofreciendo objetivos variados que van mucho más allá de la simple eliminación del jefe de turno. Nos hemos topado con mapas de huida a contrarreloj, misiones de escolta y defensas numéricamente desproporcionadas dentro de Fire Emblem: Fortune’s Weave. Este dinamismo en las condiciones de victoria exige modificar constantemente la alineación de héroes y la estrategia a seguir. La impredecibilidad de los escenarios mantiene el interés en cada escenario.

Visualmente, el juego luce un estilo cel-shading soberbio y refinadísimo, acompañado de animaciones de ataque dinámicas y modelos de personajes desbordantes de personalidad. Se nota el salto gráfico de Nintendo Switch 2 y se ve todo muy fluido aun con muchos enemigos en pantalla. También es soberbia la Banda Sonora con melodías épicas que acompañan cada momento. Y destacar que el juego está en castellano mediante textos.

Fire Emblem: Fortune’s Weave supone uno de los mejores juegos de la saga y el más ambicioso y grande. En un año en el que tenemos varios buenos títulos del mismo género, Nintendo ha apostado fuerte por llevarse el galardón al mejor de 2026. Con un argumento maduro, mecánicas tácticas pulidas al milímetro y un apartado visual cautivador, estamos ante uno de los títulos más redondos del catálogo actual. Must Have de manual.