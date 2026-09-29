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Transport Fever 3 análisis – El Gran Imperio de la logística y los transportes

Transport Fever 3
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Acaba de llegar el rey de la gestión logística en su tercera entrega. Transport Fever 3, desarrollado por Urban Games y distribuido por Paradox, desembarca en consolas y PC para seguir reinando en su género. Con el firme propósito de conectar ciudades, optimizar cadenas de producción e impulsar la economía mundial, tomamos las riendas de un magnate del transporte a lo largo de hitos de la historia.

Transport Fever 3 es un juego que ha revivido el género de la simulación logística. Este género estuvo muy de moda allá por los 90-2000 con títulos increíbles. Los chicos de Urban Games han sabido recoger lo mejor de aquello y trasladarlo a la potencia y tecnología actual. Estamos ante un título muy completo, con mucha gestión y muchas posibilidades en donde el interfaz nos ayuda muchísimo a la hora de colocar y hacer rutas.

En el plano jugable, la gran evolución de esta tercera entrega reside en un motor de físicas renovado y en la variedad de entornos y nuevos lugares como el desierto o pantanos. El trazado de vías ferroviarias, autopistas y rutas marítimas se adapta con total fluidez a la topografía del terreno en Transport Fever 3. La gestión de señales, la programación de horarios detallados y la distribución de carga en tiempo real ofrecen un control absoluto.

Transport Fever 3 a lo largo de 2 siglos

Hay un montón de entornos en Transport Fever 3. Y también el juego nos pone en muchas situaciones a lo largo del juego. Desde recoger caimanes a escuchar a un sabio árabe para que nos de pistas de cómo llegar a un punto del desierto escogiendo el camino correcto. Y todo mientras el transporte evoluciona y tenemos que ser eficientes tanto con el medio ambiente como económicamente y que podamos ganar dinerito para reinvertir.

El modo de campaña nos llevará a lo largo de 8 misiones desde Nueva Orleans a principios del siglo XX hasta Japón en 2033, en un futuro imaginario en donde deberemos maximizar y afrontar retos históricos de lo más variopinto en Transport Fever. También nos sirve como tutorial y para conocer un poco más los transportes y su evolución a lo largo de los años. Es cierto que la jugabilidad es bastante continuista pero da más y mejor de lo que nos gusta.

La rejugabilidad absoluta reside en la libertad del modo libre y generación y edición de mapas infinita. Esta estructura de misiones, sumada a la potente plataforma de mods que se incluye garantiza cientos de horas de contenido en Transport Fever 3. El juego puede llegar a ser complicado pero la curva de aprendizaje está en su punto justo para que se comience bien y se asienten los conceptos de la logística para todos los novatos.

Horas y horas con su campaña y juego libre

Gráficamente se nota el salto de calidad en este Transport Fever 3. Estamos ante un juego que cuenta con un buen modelado y que desde la cámara lejana resulta muy visual. Pero al hacer zoom sobre todo en ciudades con muchos elementos, se le notan las costuras y da tirones. Esperemos que lo arreglen con un parche. El juego viene traducido al español mediante textos y con voces en inglés.

Transport Fever 3 supone un triunfo inapelable para Urban Games que consagra a la saga como el referente absoluto de la simulación logística. Con una economía profunda, un apartado gráfico espectacular y una jugabilidad adictiva, estamos ante un título imprescindible en PC y consolas actuales. Es un juego de nicho que busca expandir su alcance y realmente si te gusta la estrategia, no dudes en hacerte con él.

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Autor

Nacho Pérez

Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en radio y prensa digital. Amante de los videojuegos y el deporte, escribo sobre los temas que más me apasionan, pues me gusta transmitir mi opinión y mis impresiones al respecto de los temas que me interesan. Analizo juegos, juegos de mesa, cómics y lo que caiga en mis manos, me encantan las chirigotas y estar en constante aprendizaje.

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