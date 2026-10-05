7th Seal reseña – El ‘boss battler’ en solitario que engancha a base de dados y tensión

Descubrir 7th Seal, publicado por Devir, ha sido una grata sorpresa dentro de los juegos exclusivamente en solitario. Nos mete de lleno en un género muy particular: un boss battler basado en tiradas de dados donde debemos sobrevivir a 4 oleadas consecutivas de monstruos. El objetivo final es aguantar el tipo mientras se van abriendo sellos y nos enfrentamos a las fuerzas del juicio final.

El planteamiento inicial de 7th Seal es bastante directo, pero guarda bastante miga desde el minuto uno. Elegimos un héroe y un hogar ancestral para determinar la salud de partida, las habilidades y el tipo de dados iniciales. Luego abrimos dos sellos para definir qué Señor Oscuro y qué Esbirros nos complicarán la vida, convirtiendo la mesa en un constante ejercicio de supervivencia.

Aunque pueda parecer un simple juego de tirar dados para derrotar enemigos, 7th Seal se trata en realidad de un rompecabezas táctico continuo. No se sufre por la aleatoriedad porque el propio sistema ofrece herramientas para gestionarla y mitigarla. Contamos con habilidades iniciales que permiten modificar los resultados de las tiradas para reducir el impacto del azar en cada turno.

7th Seal es táctico y esconde más de lo que parece

Antes de lanzar los dados, la fase de preparación de 7th Seal exige pensar con bastante cabeza. La colocación de los Esbirros a la izquierda, derecha o delante determina cuándo atacan según el track de Tiempo del Señor Oscuro. Además, elegir el color del dado para la salud de cada Esbirro dicta el recurso que conseguiremos al derrotarlo.

A la hora de asignar los dados entre el ataque y la defensa, hay que medir milimétricamente el daño que vamos a encajar. Cada enemigo de 7th Seal cuenta con su propio track de Furia; si no acabamos con un Esbirro a tiempo, su carta se voltea y desata un castigo instantáneo o permanente que puede arruinar por completo la partida.

A medida que superamos oleadas y derrotamos a los jefes en 7th Seal, la reserva de dados y las habilidades permanentes aumentan considerablemente. Esto hace que nos sintamos más poderosos conforme avanza el juego, aunque los Señores Oscuros de las fases finales aprietan tanto que el margen de error acaba siendo prácticamente nulo.

Buena calidad de componentes

Lo mejor de 7th Seal es lo bien diseñado que está para salir a la mesa una y otra vez. Combinando las opciones de héroes y hogares ancestrales disponemos de 12 inicios distintos. Si sumamos la enorme variedad de Esbirros y Señores Oscuros que incluye la caja, resulta imposible jugar dos partidas exactamente iguales.

El reglamento de 7th Seal incorpora añadidos muy prácticos, como modos para jugar oleadas sueltas o un sistema para «guardar» la partida entre fases si hace falta dejarla a medias. Además, el tamaño compacto de la caja lo convierte en un título ideal para llevar de viaje y disfrutar en cualquier momento.

7th Seal logra un equilibrio francamente bueno entre la emoción de los dados y una toma de decisiones muy gratificante. Es un reto en solitario tenso, divertido y con una rejugabilidad enorme que te deja con ganas de empezar otra partida inmediatamente después de caer derrotado.