Ace Combat 8 análisis – El Dominio de los Cielos Regresa a la Cúspide Aérea

La legendaria franquicia de simulación aérea de Bandai Namco regresa volando muy alto con Ace Combat 8. El título ha sido desarrollado por Project Aces y publicado por Bandai Namco Entertainment y vuelve a escena para conquistar las nubes en las consolas de última generación y PC.

En Ace Combat 8, con subtítulo Wings of Theve, nos ponemos a los mandos de los cazas de combate más avanzados del planeta para librar operaciones bélicas multitudinarias de escala colosal. El juego se apoya magistralmente en la tecnología actual para consagrarse como la entrega más ambiciosa de toda la saga.

La trama argumental de Ace Combat 8 nos sitúa en 2029, tras los sucesos ocurridos en la séptima entrega. Tras ser rescatados por un helicóptero de la USEA, nos iremos de viaje con Rex, quien fallece en su última misión. Nadie debe saberlo y nosotros ocuparemos su rol en su famoso avión y con su casco. Y con nuestro escuadrón deberemos ir completando misiones a la vez que vamos conociendo a los otros peculiares pilotos de la escuadra Joker.

Ace Combat 8 ofrece un Sistema de Control Accesible

En el apartado puramente jugable, el título se apoya en un mapa gigantesco repleto de objetivos dinámicos altamente variados que evitan cualquier sensación de monotonía. Los controles son muy intuitivos y rápidamente nos haremos a los mandos del avión. También hay bastantes misiones por hacer tanto en modo campaña como con el multijugador, que se incluye en Ace Combat 8 y que alarga mucho la vida del juego.

Las físicas de vuelo vuelven a ser una auténtica maravilla, manteniendo la calidad sobresaliente a la que nos tiene acostumbrados la franquicia. Ace Combat 8 permita alternar entre un modo de control experto, donde todo el giro y alabeo recae en nuestras manos, y un modo asistido para jugadores menos experimentados. También la cámara ayuda mucho ya que podremos ir en primera persona o poner el avión desde fuera. Ayuda bastante en el movimiento.

La respuesta del avión ante las corrientes de aire, los giros cerrados y la inercia al romper la barrera del sonido se sienten extremadamente precisas a los mandos. La combinación entre unas físicas excelentes y la variedad de misiones sitúa a la jugabilidad en lo más alto del género en Ace Combat 8. Eso sí, si vienes buscando un simulador, no es aquí, Ace Combat siempre se ha caracterizado por ser una franquicia arcade y muy divertida.

Tanto modo campaña como multijugador

Y es que Ace Combat no deja de ser un título de aviones con la mayor tecnología del mundo. Un juego que coge puntos muy de actualidad y los lleva a una historia apasionante. La realidad es que el género es bastante de nicho. Pero si te llaman la atención los juegos de batallas aéreas, sin duda Ace Combat 8 es el rey. Y también una gran entrega para introducirte en la saga.

A nivel gráfico destaca el gran nivel de detalle en las texturas de los mapeados y los modelos de los aviones en Ace Combat 8. El juego de luces e iluminación volumétrica impresiona desde el primer despegue, logrando un acabado audiovisual verdaderamente sobresaliente. Además se acompaña de una BSO increíble y un doblaje también de mucha calidad. Y todo con unos subtítulos en castellano que nos permiten seguir la historia en nuestro idioma.

Ace Combat 8 supone un triunfo inapelable para Bandai Namco que consagra a la saga en la cúspide absoluta de la acción en los cielos. Con una historia apasionante, un despliegue gráfico formidable y un sistema de físicas insuperable, estamos ante un título imprescindible en el catálogo actual de consolas y PC. En su género, sin duda que es un candidato de los grandes a conseguir el GOTY.