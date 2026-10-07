Minecraft Dungeons 2 análisis – Novedades, historia y jugabilidad

Minecraft Dungeons 2 se estrena el 29 de septiembre de 2026 en PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Tras seis años del éxito del dungeon crawler, Mojang nos trae una secuela junto a Double Eleven. Este juego abandona la estructura de misiones aisladas para crear un mundo interconectado, una nueva dimensión de almas y un sistema de equipamiento más flexible. El título busca convencer tanto a las familias que disfrutan del juego cooperativo desde el sofá como a los seguidores del rol de acción.

Uno de los cambios más perceptibles respecto a la entrega de 2020 reside en el planteamiento de su universo. El primer Minecraft Dungeons giraba íntegramente en torno a la figura del Archimaldeano. Esta segunda parte prescinde de un único villano para presentar una amenaza dimensional. La trama empieza con el asedio y la destrucción del poblado natal de los protagonistas. Este hecho obliga a los supervivientes, aldeanos y animales a embarcarse hacia tierras desconocidas.

Tras tocar tierra, el grupo funda “El Refugio de los Valientes”. Es un asentamiento costero que actúa como nuevo centro neurálgico de operaciones en sustitución del antiguo campamento de la Costa del Calamar. Pronto se descubre que este nuevo territorio tampoco está a salvo. El grupo de hechiceros el Alto Consejo de los Maldeanos está rasgando el tejido de la realidad mediante portales inestables y propagando una plaga.

NUEVA DIMENSIÓN Y MECÁNICA DE SALTO

Esta premisa sirve para introducir la mayor aportación del juego al imaginario general de la franquicia Minecraft: The Sift. Se trata de una dimensión inédita desbordante de energía espiritual que se suma al Nether y al End. Se accede a través de grietas que se abren en regiones como “Campos de Panales”. También puedes entrar mediante la reactivación de un gran pórtico ancestral en la “Oscuridad Profunda”. Los personajes viajan entre ambos planos para frenar el colapso de las dos realidades.

En cuanto a las mecánicas, Minecraft Dungeons 2 cambia dos aspectos del título anterior: la estructura de fases cerradas y el movimiento pegado al suelo. En el primer juego, se escogía una misión, se recorría un escenario lineal generado de forma semialeatoria y se regresaba a la base al terminar. Minecraft Dungeons 2 sustituye ese esquema por un mundo interconectado, articulado en torno a nueve regiones principales.

Los jugadores se desplazan a pie entre biomas mientras desbloquean estaciones de vagonetas y tótems de almas como puntos de viaje rápido. También aceptan misiones secundarias y se adentran de forma dinámica en las grietas dimensionales que aparecen durante la exploración.

La segunda novedad estructural es la incorporación de un botón de salto dedicado, inexistente en el juego anterior. Esto modifica tanto el diseño espacial de los escenarios, que ahora integran secciones de plataformas a varias alturas, como el propio repertorio ofensivo. Saltar permite ejecutar golpes descendentes que derriban a grupos de enemigos y son especialmente útiles dentro de la geometría fragmentada de The Sift.

MEJORAS EN EL COMBATE, MUNICIÓN INFINITA Y PUNTOS DE CONTROL

Una de las mejoras que también encontramos en Minecraft Dungeons 2, especialmente en lo referente al combate, es la munición infinita autorrecargable. Desaparece la necesidad de recoger manojos de flechas del suelo para usar arcos o ballestas. Los proyectiles se regeneran de manera automática tras unos segundos, lo que evita quedarse sin munición en mitad de un combate contra un jefe.

Otra de las novedades más interesantes es que no tendremos que repetir niveles infinitamente largos si nos derrotan. En su lugar, si el grupo muere, reaparece en “El refugio de los Valientes” con la opción de teletransportarse al último punto de control desbloqueado. Los enemigos y la salud del jefe se reinician, pero todo el botín y la experiencia obtenidos hasta ese instante se conservan.

El diseño de Minecraft Dungeons 2 cobra de verdad sentido cuando se comparte la partida con otros jugadores. El título incorpora juego cruzado completo entre plataformas, emparejamiento público abierto, códigos de grupo y cooperativo local. Esto mejora la acción dentro del juego y su ritmo, además podemos teletransportarnos hasta nuestro compañero, lo que agiliza la movilidad.

CONCLUSIONES

En conclusión, Minecraft Dungeons 2 es una secuela que corrige las asperezas del título anterior y que añade una nueva dimensión. Mojang y Double Eleven saben exactamente a qué público se dirigen y cómo ofrecer diversión cooperativa sin muchas complicaciones.